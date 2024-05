Obyvatelům České Lípy přibyl letos v rozpočtu nový výdaj, když město po letech zavedlo poplatek za odpady. Splatnost je už na konci května.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Do konce loňského roku platilo svoz komunálního odpadu domácností kompletně ze svého rozpočtu město. Opatření zavedlo na konci roku 2009 předchozí vedení radnice jako kompenzaci za tehdejší zvýšení daně z nemovitosti. Znovuzavedení poplatku po 14 letech schválili zastupitelé loni v srpnu.

Poplatek činí 960 korun na osobu za rok se splatností do 31. května daného roku. Týká se téměř všech fyzických osob přihlášených ve městě. Mezi zákonné výjimky patří děti v dětských domovech, obyvatelé v domovech pro seniory či držitelé průkazu ZTP/P. „Poplatek by mělo zaplatit zhruba 40 tisíc lidí. Tři čtvrtiny z nich tak již učinilo,“ uvedla mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Všem trvale bydlícím osobám přišel začátkem roku 2024 dopis, ve kterém našli svůj unikátní variabilní symbol, pod kterým je třeba platbu městu poslat. „Pod tímto symbolem pak budou lidé platit i v následujících letech, je tedy dobré si dopis uschovat,“ upřesnilaa mluvčí.

Leninův podstavec ukrýval noviny i plány pro Lípu, dokumenty poškodila voda

Variabilní symbol je možné zjistit také přes portál občana portal.mucl.cz, přes který je možné platbu provést elektronicky. K zaplacení mohou lidé využít i hlavní pokladnu Městského úřadu v České Lípě v 1. patře nové úřadovny v ulici U Synagogy 2983.

Za posledních čtrnáct let vynaložila Česká Lípa na svoz a likvidaci odpadu 640 milionů korun. Loni to bylo zhruba 60 milionů korun. Na poplatcích by město mělo získat ročně cca 30 milionů.

„Do budoucna víme, že náklady budou ještě vyšší, a to kvůli rostoucím cenám skládkovného, pravděpodobně vyšší sazbě DPH a také kvůli skutečnosti, že se v České Lípě nedaří dosáhnout požadovaného procenta vytříděnosti surovin. Za několik let mohou náklady na zajištění svozu a likvidace odpadu dosáhnout až částky sto milionů korun. Náklady na zajištění svozu a likvidace odpadu tak začínají být pro město neúnosné, a proto je třeba, aby se občané opět na této službě finančně podíleli,“ uvedl již dříve českolipský místostarosta Jakub Mencl.

Mohlo by vás zajímat: Českolipská nemocnice rozšířila dětskou rehabilitaci. Malých pacientů přibývá