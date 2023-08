/ANKETA/ Po čtrnácti letech se Česká Lípa zařadí k většině českým městům, která vybírají od svých obyvatel poplatek za odpad.

Obyvatelům České Lípy od příštího roku přibude další výdaj do jejich rozpočtu. Zastupitelé schválili znovuzavedení poplatku za odpad. Doposud platilo svoz komunálního odpadu domácností kompletně ze svého rozpočtu město. Opatření zavedlo na konci roku 2009 předchozí vedení radnice jako kompenzaci za tehdejší zvýšení daně z nemovitosti.

Podle předkladatele návrhu a místostarosty Jakuba Mencla (Živá Lípa) by se město bez zapojení občanů do problému s odpady utopilo na smetišti. Za posledních čtrnáct let vynaložila Česká Lípa na svoz a likvidaci odpadu 640 milionů korun. „Letos očekáváme, že se náklady vyšplhají na šedesát milionů korun a v roce 2030 přesáhne částka sto milionů. Rozhodně nelze porovnávat ceny před lety a v současnosti. Odpady už nebudou nikdy levné,“ sdělil Jakub Mencl. Roli podle něj bude hrát i konec odkládání odpadu na skládky, který nastane za sedm let.

Poplatek se vyšplhal na 960 korun na osobu za rok se splatností do 31. května daného roku. Poprvé tak občané Lípy budou muset poplatek zaplatit příští rok. Dotkne se téměř všech fyzických osob přihlášených ve městě. Mezi zákonné výjimky patří děti v dětských domovech, obyvatelé v domovech pro seniory či držitelé průkazu ZTP/P. Pro srovnání, v sousedním Novém Boru zaplatí lidé poplatek ve výši 700 korun za rok, v krajském městě 840 korun.

Opoziční zastupitelka Romana Žatecká (SPD) sice souhlasila s tím, že odpady jsou problémem, ale nechápe, jak tomu pomůže znovuzavedení poplatku. „Z mého pohledu budou stovky neplatičů a miliony nezaplacených poplatků,“ podotkla s tím, že pro její stranické kolegy je přijatelné snížení původně zamýšlené částky na 240 korun. „Minimalizuje se tak procento neplatičů a zatížení domácností nebude tak velké,“ osvětlila.

Proti se vyslovil i Karel Tejnora (SPOLU) s obavou, že lidé přestanou třídit. „Zůstává mi rozum stát nad tím, jak může člověk 21. století argumentovat tím, že pokud bude muset platit za odpad, který vyprodukuje, přestane třídit. Že bychom za odpad platit měli, je podle mě jasný. Vždyť je to náš odpad. Třeba začneme přemýšlet nad tím, jak a co nakupujeme, kolik obalů musíme vyhodit po jednom nákupu,“ zdůraznila českolipská obyvatelka Tereza Hrušková.

U řady občanů se rozhodnutí nesetkalo s pochopením, ať už se jednalo o samotné znovuobnovení či výše poplatku. „Tak ono nestačí, že se zdraží parkování? Kdyby město nevyhazovalo peníze za megalomanské projekty a snažilo se víc šetřit, nemuselo by stále tahat peníze z vlastních občanů,“ netajil rozhořčení pan Pavel. Starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO) naopak zdůraznila, že se město snaží omezovat provozní výdaje a investovat do jeho rozvoje.

Jaroslav Turnhöfer (Živá Lípa) poukázal na to, že by zastupitelstvo mělo hledat cesty k tomu, jak odměnit občany, kteří se chovají zodpovědně, třídí odpad a plné své povinnosti nejen směrem k odpadu. „Do budoucna budou důležitou roli hrát moderní technologie, které umožní co nejefektivnější a nejlevnější likvidaci odpadu,“ dodal českolipský zastupitel.