Potřeba jsou hlavně trvanlivé potraviny:

• těstoviny

• rýže

• olej

• konzervy (např. masové, fazole, párky…)

• dětské přesnídávky a dětská výživa pro nejmenší

• sušenky

• instantní polévky

• paštiky

• trvanlivý chléb (krájený v obalu)

• čaje, káva

Potraviny mohou lidé nosit do skladu v Havlíčkově ulici, kde bývala hasičárna, a to ve středu 2. března od 10 do 17 hodin. V dalších dnech by měla i nadále fungovat materiální sbírka. Věci do ní mohou lidé nosit na stejné místo každý pracovní den od 10 do 12 hodin a od 15 do 17 hodin.

Potřeba jsou lékárničky, svíčky, nabíjecí lampy, polštáře, přikrývky, ložní prádlo, matrace, skládací postele, spací pytle, konvice na čaj, hasicí přístroje, termosky na potraviny velké (20 l) i malé elektrické ohřívače, prodlužovací šňůry, adaptéry, powerbanky, baterky, baterie, hemostatické obvazy, balíčky obvazů samostatně, dalekohledy či termofolie.