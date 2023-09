Třicet let se o ní hovořilo, deset se připravovala a tři roky probíhala. Řeč je o rekonstrukci Jiráskova divadla v České Lípě. Nyní je hotovo. První diváky přivítá obnovený kulturní stánek v pátek 15. září.

Po tříleté rekonstrukci se otevírá Jiráskovo divadlo v České Lípě | Video: Deník/Petra Hámová

O rok později, než bylo původně v plánu, otevře Česká Lípa opravené Jiráskovo divadlo. Přestavba stála 197 milionů korun. Stav z roku 2020 připomíná snad jen hlavní sál. „Jsem rád, že se město rozhodlo pro rekonstrukci již existující budovy divadla, než aby stavělo na zelené louce a tento dům zůstal prázdný. I když je tu spoustu nového, snažili jsme se zachovat genius loci, který divadlo mělo. To nová stavba zkrátka nenabídne,“ říká architekt Adam Rujbr.

Na návštěvníky čekají komfortnější sedačky a lepší sklon hlediště, který dovolilo zvýšení stropu o necelé dva metry. Divadlo se může pochlubit klimatizací, výtahem, moderní technikou, špičkovým zvukem, novým orchestřištěm, dvěma dalšími sály pro komornější akce, třemi bary a kavárnou, která bude v provozu každý den bez ohledu na to, zda se zrovna koná představení či nikoliv.

Hlavní vchod do divadla je nově z Panské uličky. Historicky tu hlavní vstup býval a navíc jsou odsud blíže parkoviště v okolí. Hned u vchodu diváci narazí na zrestaurovanou bustu Aloise Jiráska od akademického sochaře Josefa Bílka z roku 1951. Vchod z Jiráskovi ulice zůstal zachován, návštěvníci se tudy dostanou do jednoho z menších sálů, ze kterého vede průchod do kavárny a Panské uličky.

Zdroj: Deník/Petra Hámová

Divadlo samo o sobě je multi uměleckým prostorem. Dolní foyer zdobí železobetonové schodiště, na kterém dělníci pracovali tři měsíce. Nad ním se nachází skleněná instalace z dílny Jitky Skuhravé z Nového Boru. Přímo pro divadlo vznikla také čtyři velkoformátová plátna s divadelní a regionální tematikou od českolipského malíře Michala Janovského.

Rekonstrukce Jiráskova divadla začala na začátku listopadu 2020. Původně mělo být dílo hotové už loni v červenci, stavbu ale provázela řada komplikací, od problémů s přeložkami sítí po nedostatek pracovníků. „Zasáhl covid, válka na Ukrajině i třeba tornádo, kdy na Moravu odjel materiál na střechu divadla. Vše jsme však zdárně překonali. Neskutečný dík patří všem lidem, kteří se na rekonstrukci divadla podíleli. Bez jejich tvrdé práce, odhodlání a vzájemného pochopení, bychom divadlo neměli,“ podotýká starostka České Lípy Jitka Volfová.

Otevírací program zahajují 15. září místní ochotníci Divadelní klub mladých a Divadelní klub Jirásek. V sobotu 16. září se diváci mohou těšit na operu Nabucco. Opera se jako žánr do divadla vrací po dlouhých letech, v minulosti totiž nebylo možné kvůli technickým problémům operu v divadle uvést.

V neděli 17. září je připraveno představení pro děti s názvem Pejprbój. Do otevíracího programu se zapojil i Mezinárodní hudební festival Lípa Musica, která pro diváky nachystala skvělý koncert fenomenálního Janoska Ensemble. Otevírací program pak zakončí Sen v noci svatojánské od Divadelního klubu Jirásek Česká Lípa. Většina představení zahajovacího programu je již vyprodána.