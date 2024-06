Prázdniny jsou za rohem a přihlašování dětí na tábory v plném proudu. V České Lípě a Novém Boru letos obohatí nabídku letních pobytů příměstské tábory Veselé vědy, která nabízí tři termíny.

Tábory Veselé vědy. Ilustrační foto. | Foto: Veselá věda

„Pro rodiče i děti je zásadní, aby tábor bavil, nabízel kvalitní program i stravu. Příměstské tábory Veselé vědy jsou badatelské a plné zábavných pokusů pro děti,“ říká provozní ředitel Veselé vědy Jaroslav Faltýn.

Děti čekají kromě pohybu a her dobrodružné aktivity, které je zavedou do fascinujícího světa vědy. Během tábora se malí badatelé mohou těšit na kulinářské experimenty, kde budou zkoumat chutě a vůně potravin a pozorovat procesy při přípravě jídla.

Čeká je také objevování tajů vzduchu a létání, hrátky s vodou, stavění vodních mlýnků ale i zkoumání blízké přírody a drobných živočichů obývajících potoky a půdu. V ceně tábora je pro děti kromě stravy a pitného režimu také spousta pomůcek, spotřební materiál na jejich pokusy a výlet.

I když mají tábory Veselé vědy podstatný vzdělávací přínos, jsou zábavné a hravé. „Důraz je kladen na dobré sociální vztahy a přívětivou, vstřícnou komunikaci s dětmi. Nebude chybět pohyb. Kromě pokusů prováděných uvnitř i v terénu bude čas i na hry, odpočinek, prostě užívání prázdnin,“ dodává Faltýn.

Tábor je určen pro malé badatele předškolního věku a 1. stupně ZŠ. Aktivity a pokusy jsou dobře přizpůsobené věku dětí a každé z nich si vyzkouší zábavnou práci s laboratorními pomůckami a vědecké postupy.

V České Lípě se příměstské tábory uskuteční U Kerama, první v termínu od 22. do 26. července, a druhý od 19. do 23. srpna. V Novém Boru se tábor koná v ZŠ U Lesa v termínu od 29. července do 2. srpna. Tábory pořádá Veselá věda kroužky a tábory, z.ú.

Svého nadějného badatele mohou rodiče přihlásit na webu www.veselaveda.cz.