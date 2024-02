A není sám, komu připadá, že tato zanedbaná plocha hyzdí centrum města. Jan Spilka si myslí, že je prostoru naproti obchodnímu domu jednoduše škoda. „Je to absolutně nevyužitý plácek, na kterém by mohlo být hned několik věcí. Například trošku zeleně s posezením,“ napsal do redakce Deníku.

Jiří Martínek z České Lípy považuje místo před obchodními domy Andy a Banco, jako jedno s největší koncentrací lidí ve městě. „Jenže to místo vás přenese o několik desítek let zpět,“ povzdechne si nad neutěšeným stavem a poukazuje na tu největší ostudu. „Hned přes silnici je „krásná“ betonová plocha, na které se vyjímají popelnice na směšný komunální odpad.“

Podobného názoru jsou i lidé, jenž okolo místa procházejí. Haně Poperové, která je v invalidním důchodu, by se na místě také líbily lavičky. „Alespoň by si lidé měli kam sednout, protože tady vepředu to posezení obsadí v létě mládež a starší lidi se nemají kam sednout,“ ukazuje prstem na prostor mezi obchodními domy Andy a Banco.

Také by byla pro výsadbu zeleně. „Kdyby tu byl strom, tak by se měli i starší lidi kde usadit. Rádi si pokecáme, abychom se doma nenudili. Takovéto využití by bylo perfektní,“ uvažuje vitální žena.

Stanislav Votýpka souhlasí s čtenáři Deníku, že se jedná o ostudu města. „Ten beton už tu je možná 10 let a nikdo s tím nic nedělá,“ říká a jeho partnerka kroutí hlavou. „To už bude víc let,“ dodává.

Další místní obyvatelka Martina Vargová si už ani nevzpomíná, co tu vlastně dříve bývalo. „Ale bylo to tu úplně jiné. Unionka se nacházela v dezolátním stavu. Dokonce z ní koukala bříza,“ říká žena v červené sportovní bundě.

Marii Kaplanové už to přijde normální, protože tu bydlím spoustu let. Ovšem souhlasí, že renovace by prospěla celému centru. Plácek navrhuje alespoň přebarvit na bílo.

Do budoucna to však nevypadá, že by se s místem dalo něco udělat. Není totiž v majetku města a vlastníka Daniela Šorma se Deníku ani vedení města nepodařilo kontaktovat. Starostka Jitka Volfová jen potvrdila, že město nemůže zasahovat do cizího majetku. „I přesto na této proluce u Andy občas provedou úklid naši pracovníci, protože nám není lhostejné, jak vypadá,“ říká Volfová.

Prý to není ojedinělý problém, ale týká se to i jiných objektů, které jsou v soukromém vlastnictví. „Péče o majetek je však primárně úkolem vlastníka a ten by měl svůj majetek udržovat čistý a v pořádku, ne vždy se tak ale děje,“ povzdechne si.

Majitel obchodního domu Andy Vladimir Pentchev Vladimirov tvrdí, že mu zanedbaného plácku je velmi líto, protože se jedná o jedno z nejlepších míst ve městě. Majitele pozemku nechce nějak omlouvat, ale jako podnikatel vidí situaci z ekonomického hlediska.

„Nevím, co by tam musel postavit a poté provozovat, aby se to při dnešních cenách vyplatilo. Svět obchodu se velmi změnil a člověk se musí extrémně snažit, aby se udržel. My se pokoušíme objekt rekonstruovat, každou korunu, kterou vyděláme investujeme, ale je to složité. Lidé raději nakupují v supermarketu, kde snadno a zdarma zaparkují,“ vysvětluje.

Na jedné straně chápe obyvatele města, že je proluka štve, ale zase ví, kolik stojí stavební práce a jak je těžké sehnat nájemce. „Je vysoká inflace, drahé energie. Zvedly se daně, podnikatelské prostředí se zhoršuje a investovat si mohou dovolit jen velké nadnárodní společnosti. Menší podnikatel musí stokrát počítat, co může a nemůže,“ říká a doplňuje, že by třeba mohla pomoci nějaká koncepce rozvoje centra.