Častolovice - Radnice v České Lípě rozjíždí pilotní projekt na stavbu domácích čističek. První jsou Častolovice, další obce budou následovat.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Lidem v Častolovicích přispěje českolipská radnice až 100 tisíc korun na vybudování domácích čistíren odpadních vod. Ty mají pomoci vyřešit dlouholetý problém malé obce s neexistující kanalizací. Její stavbu za 45 milionů před časem definitivně českolipští zastupitelé odmítli. Místo toho ale uvolnili 5 milionů pro pilotní projekt domácích čističek.

„Příspěvek pokryje žadatelům 85 procent nákladů, maximálně vyplatíme 100 tisíc korun," upřesnila českolipská starostka Hana Moudrá (ODS). Podle zjištění úřadu vyjde domácí čistírna na 70 až 150 tisíc korun.

O městskou dotaci mohou žádat obyvatelé Častolovic ve třech termínech do 30. června, 30. září a poslední je pak do 31. prosince letošního roku. Na peníze dosáhnou ti, co například mají trvalý pobyt na území České Lípy, jsou majiteli nemovitosti a nedluží městu.

Finanční injekce od města je i pro lidi, kteří si již stihli pořídit čističku a uvést ji do provozu. „Příspěvek se týká zhruba padesáti domů. O jeho přidělení rozhodnou zastupitelé," řekla Moudrá. Ta doplnila, že peníze budou vyplácet v průběhu příštího roku.

O stavbě kanalizace, a stejně tak dosud chybějícího vodovodu, ve vesnici se zhruba padesáti domy se jedná od ledna 2005, kdy se Častolovice připojily ke tři kilometry vzdálené České Lípě. Původně se infrastruktura měla stavět společně, to by bylo ale příliš nákladné. Neuspěla ani oddělená varianta za zhruba 45 milionů korun, kdy se měly domácnosti napojit na plánovanou čističku v nedalekém Pihelu. Nynější řešení za 5 milionů korun je nesrovnatelně levnější.

Stejnou cestou chtějí jít podle Hany Moudré i v ostatních přidružených obcích. „Pokud se pilotní projekt osvědčí, rozšíříme ho na Dobranov, Manušice, Vlčí důl a Vítkov, kde jsou rovněž problémy s chybějící kanalizací," dodala Hana Moudrá.

Základní fakta o dotaci na domácí čističky

• kolik: 85 % nákladů, maximálně 100 tisíc korun

• komu: zletilý vlastník nemovitosti v Častolovicích s trvalým pobytem na území České Lípy, který nemá vůči městu dluhy. Pokud má nemovitost spoluvlastníky, podávají žádost všichni

• termín podání žádosti:30. 6, 30. 9. a 31. 12.

více na www.mucl.cz