A co střední zdravotnický personál? Výborný počin byla nová Střední zdravotní škola , kterou tu máme. Nedávno jsem se ve zprávách doslechl, že je nedostatek středního zdravotnického personálu. Zde tomu šli naproti o několik let dříve a doufám, že sestřičky, které projdou zdejší školou, se uplatní v našich nemocnicích.

Kdyby jste byl znovu hejtman Libereckého kraje, jakou konkrétní záležitost byste řešil? To, co se dotýká nás všech, je určitě zdravotnictví. Například českolipská nemocnice vyžaduje stovky milionů korun. Z podpory rozvoje zdravotnictví, modernizace nemocnic, tedy věcí, na které kraj dosáhne, mohu rovnou přejít na stávající personální obsazenost. Nedostatek lékařů, nedostatek středního zdravotnického personálu, tedy sester. S lékaři se dá pracovat tak, že by je sem kraj stejně jako už to dělají některá města, mohl lákat na různé pobídky. Vytvářet pro ně podmínky, ať už k životu nebo k práci. Tím mám na mysli bydlení a ordinace.

Petr Skokan svou kariéru hejtmana Libereckého kraje, tehdy za ODS, ukončil v roce 2008. Sám na sobě si prý nejvíce váží, že ani jednou nebyl za tu dobu vyšetřovaný nebo stíhaný orgány činnými v trestním řízení. „A myslím si, že z lidí, kteří působí více let v nějaké politické funkci, ať už to jsou řadoví zastupitelé, ale především, když jsou vystrčení na špici, to může říct málokdo,“ usmál se před startem voleb do kraje.

Daří se opravovat krajské komunikace. Vidím to v odezvě mých spoluobčanů. Každý den nadávají, že je zase něco rozkopaného. Pro mě je to důkaz, že se podařilo integrovat prostředky z evropských fondů, ze Státního fondu dopravní infrastruktury, z krajských fondů a z obcí. Silnice se opravují a snad se i dočkáme, že jednou bude hotovo. Těmi opravami se projevuje dlouholeté zanedbání.

Proč jsou silnice tak zanedbané? Přeci jen od revoluce uběhlo již 35 let a od té doby se silniční sít řeší?

Původní profesí jsem specialista na dopravní stavby, takže pokud bych začal od mé profese, tak první problém se týká zeměpisnmého pásu, v němž žijeme. Máme větší problémy než severské země, kde na podzim vše zamrzne a na jaře opět roztaje. Proces zmrznutí a tání velmi agresivním způsobem degraduje všechny hmoty včetně betonu a asfaltu. Ve Skandinávii se to odehraje dvakrát, maximálně několikrát do roka. U nás se to děje několikrát za týden. Voda zateče do kapilár, zmrzne, způsobí restrukturalizaci, tím se vytvoří větší mezery a tak dále, až vzniknou výmoly, které se opravují. A na tyto opravy jsou potřeba peníze.

Jaký je váš postoj k obchvatu v České Lípě?

Bohužel jeho dokončení jsem nenašel ve volebním programu žádné kandidující strany. Třeba nás někdo z kandidujících mile překvapí. Dejme jim šanci.

Nejedná se ale pouze o silniční dopravu, co říkáte na hromadnou dopravu v kraji?

Kraj se ji snaží každý rok ladit, ale nikdy to samozřejmě nebude dokonalé. Zkoušejí zavádět i služby jako jsou minibusy na objednávku nebo placené taxíky a podobně. Doprava je živá hmota, se kterou je potřeba pracovat ze dvou důvodů. Jednak, aby se mohl rozvíjet turistický ruch, ale hlavně kvůli mobilitě pracovní síly. Málokdo má to štěstí, že může pracovat v místě svého bydliště. Čím bude dojíždění snazší a levnější, tím více si lidé budou moci své uplatnění vybírat včetně dojíždění do škol. Dokonce i u Českých drah vidím, že dlouholetá práce přináší ovoce.

Jaké vlastnosti by měl mít hejtman?

Musí být pracovitý a hodnověrný. Musí vědět, co říká a být si vědom toho, že když něco řekne, je to slovo hejtmana a není to, jako když si dva lidé povídají u stolu. To, co myslí, má říkat, a to, co říká, to by měl dělat.

Co si myslíte, že se vám nejvíc povedlo za dobu, kdy jste byl hejtman vy?

Může se to zdát někomu legrační nebo málo. Ale za dobu, co jsem působil v nejrůznějších funkcích, kde jsem byl volený, jsem získal důvěru voličů. Až když jsem opakoval zde na radnici komunální volby, dostal jsem pomyslné vysvědčení. Ti, kteří kandidují do kraje poprvé, mohou říkat a slibovat, co chtějí. Teprve pokud si je voliči znovu vyberou, ukáže se, že práci dělali dobře. To platí pro politiky na jakékoliv úrovni. Přestože mají lidé spoustu starostí, přeci jen si zapamatují něco z toho, co daný politik sliboval a mohou porovnat, zda to splnil.

Jaké bylo vaše vysvědčení?

Vysvědčení od voličů byla na konci lepší než na začátku. V České Lípě jsem dosáhl téměř 43 procent podpory pro stranu, za kterou jsem tenkrát kandidoval. To nikdo od té doby nezopakoval a těžko říct, jaké by to bylo na kraji, protože mi tehdejší krajský předseda ODS zakázal znovu kandidovat.

Co byste vzkázal novému hejtmanovi, ať je to kdokoliv?

Popřál bych mu hodně sil a ať má rád tento kraj, protože si to Liberecký kraj zaslouží. Je sice jeden z nejmenších, ale máme tu opravdu všechno od nádherné přírody, přes průmysl, který umí zaměstnat. A zbytek je na nás. Myslím si, že Liberecký kraj je dobré místo k žití.

Petr Skokan (narozen 27. května 1963 Prachatice) je český politik, v letech 2010 až 2013 poslanec České republiky, bývalý starosta České Lípy a bývalý hejtman Libereckého kraje. Do roku 2009 byl členem Občanské demokratické strany, vystoupil však z ní a stal se členem strany Věci veřejné (tuto stranu opustil v roce 2014). Od poloviny roku 2014 výkonný místopředseda politického hnutí SPOLEHNUTÍ - SPOLEČNÉ HNUTÍ ČESKOLIPANŮ. Nyní je na volné noze a ve volném čase fotí námořní regaty.