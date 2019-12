Schodek město zaplatí z přebytků z minulých let a z investičního fondu. Nejvíce peněz půjde do oprav školních budov, v plánu je zahájení rekonstrukce Jiráskova divadla nebo výměna běžecké dráhy na stadionu.

„Snažili jsme se co nejvíce omezit provozní výdaje, ačkoliv je to složité, protože v rozpočtu samozřejmě musíme počítat například s navýšením mezd a platů zaměstnanců. Máme finance na velké investice, jako je divadlo, Kounicův dům, Škroupovo náměstí, koupaliště i pojišťovnu, ale nezapomínáme ani na školy nebo komunikace,“ říká starostka města Jitka Volfová. Největší částku, 73 milionů korun, spolkne zateplení školy na sídlišti Lada. Další miliony půjdou do nového pavilonu ZŠ Speciální Jižní, výměny oken na škole v Partyzánské ulici i do oprav v mateřských školách.

Oprava divadla

Na zahájení rekonstrukce Jiráskova divadla počítá rozpočet s 30 miliony korun. Poslední akcí ve stávajících prostorách bude říjnový Českolipský divadelní podzim. „Staveniště bychom chtěli předat v prosinci,“ dodává starostka. Dramaturgie divadla se částečně přesune do KD Crystal. I tady se bude v příštím roce pracovat. Nový kabát za 12 milionů korun dostane vchod do kulturního domu včetně vestibulu.

Nemalé částky půjdou na přípravu projektů. Sem patří například stavba lávky na Kopečku nebo cyklostezka do Nového Boru. „Projektově chceme také začít chystat nové koupaliště, jakmile k tomu dají zastupitelé zelenou,“ uvádí místostarosta Martin Brož.

Venkovní koupaliště chce vedení radnice umístit do areálu v Dubici. Záměr, o kterém by zastupitelé měli rozhodovat už v lednu, počítá s bazénem o rozloze 6 000 metrů čtverečních.

Dotace pro sportovce

Bezmála 30 milionů korun nabídne město žadatelům v rámci dotačních titulů, nejvyšší částku by si měli rozdělit sportovci. „V dotačním programu v oblasti sportu máme připravených 13 milionů korun. Navyšujeme peníze na památkovou péči a chceme znovu vyhlásit také dotační program na podporu zdravotních služeb,“ vyjmenovává radní pro kulturu, sport a cestovní ruch Michal Prokop. Více peněz půjde v příštím roce také příspěvkové organizaci Sport Česká Lípa.

„Investice půjdou mimo jiné do vzduchotechniky ve Sportareálu a připravovat se začne výměna běžecké dráhy. Tři miliony korun máme připraveny také na nákup nové rolby na zimní stadion,“ říká Prokop.

Na opravy, údržbu a čištění komunikací má město připraveno celkem 55 milionů, z toho celých 20 milionů je alokováno jen na opravy. Obdobná částka půjde na zajištění městské autobusové dopravy. O téměř 5 milionů více radnice utratí v příštím roce na svoz odpadu.