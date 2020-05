„S rozhodnutím jsme čekali, protože jsme nechtěli naše občany připravit o tradiční a oblíbenou akci. Ačkoli se vládní opatření proti koronaviru rozvolňují, bohužel není možné akci upořádat tak, jak jsme zamýšleli.,“ říká starostka České Lípy Jitka Volfová.

Bez kulturního dění však Česká Lípa v následujících měsících nebude. Příspěvková organizace Kultura Česká Lípa chystá na léto program na Vodním hradě Lipý, který nabídne hlavně rodinnou zábavu v podobě koncertů, pohádek, oživlých prohlídek hradu a oblíbeného letního kina. Hrad se návštěvníkům otevře v úterý 26. května. Otevřeno bude mít od úterý do soboty od 9 do 17 hodin, v neděli od 13 do 17 hodin. Novinkou letošní sezony bude mučírna. V sobotu 5. září se mohou lidé těšit na první ročník Beer&Food Festu na vodním hradě Lipý.

„Kultura k životu bezesporu patří, důležitější je však v tuto chvíli ochrana zdraví našich občanů. Není tedy rozumné pořádat velké akce za každou cenu, navíc s takovými hygienickými omezeními, že by si je lidé možná ani neužili. Radovat se však můžou všichni běžci, kteří se chystají na letošní ročník závodu City Cross Run&Walk. Přípravy na tento sportovní svátek jsou v plném proudu, registrace již běží. Věříme, že tato akce už proběhne bez jakýchkoli omezení,“ řekl radní pro kulturu, cestovní ruch a sport Michal Prokop a doplnil, že 5. ročník závodu City Cross Run&Walk je naplánovaný na sobotu 26. září.