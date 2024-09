Přiznal však, že je těžké i dobré šachisty u tohoto sportu udržet. „Pracuji s nimi do patnácti let a pak se uvidí,“ povzdechl si. Rozhodující je puberta a pak moment, když svěřenci odcházejí na vysokou školu. „Já už s nimi nemohu více trénovat a záleží na nich, zda chtějí hrát na vysoké úrovni,“ poznamenal Jiří Jína.

Nyní působí na základní škole v Partyzánské ulici a ve zmíněném Libertinu. „Dělám to hlavně proto, aby náš oddíl nezanikl. Snažím se získat mladé a daří se mi to. Už máme spoustu členů, kteří hrají stabilně. Máme děti, které zápolí s dospělými, a to je moje vize,“ řekl trenér hrdě.

„Viděl jsem, jak špatně na tom českolipský oddíl je,“ zavzpomínal. Poslední kapkou bylo, když na turnaji v Liberci zahlédl závodníky, které v České Lípě trénoval, soutěžit pod jinými kluby. „Uvědomil jsem si, že to jsou děti, které jsem vychoval. A ony nehrají za mé město. To mě nakoplo a řekl jsem si, že se prostě musím vrátit zpátky,“ vybavil si Jína.

Již téměř 35 let trénuje Jiří Jína na Českolipsku šachy a hledá nové hráče. Byl u šachového boomu v Novém Boru, kde strávil přibližně 10 let. Je tomu už další dekádu, co přišel zpět do své domoviny, klubu v České Lípě, který má základnu v Domě dětí a mládeže Libertin.

Jeden ze svěřenců, kterému se řadu let věnoval, odjel na studijní program Erasmus do USA, tam už ale nebyla příležitost hrát a když přijel domů, do stejných kolejí se nevrátil. Jiný výborný hráč zase upřednostňuje před zápasy letní brigády a během prázdnin je přitom nejvíce turnajů.

Podotkl, že pokaždé, když dobrý hráč přestane, hodně ho to mrzí. „Vždycky je pro mě zklamání, když děti hrají už 4 nebo 5 let a pak mi utečou. I když s tím počítám a je rozhodně dobře, že se věnují tomu, co je baví, tak je to pro mě taková malá prohra,“ přiznal šachista. Rozhodující je podle něj to, aby šachy děti bavily a chtěly je hrát sami od sebe. „Mám spoustu známých, kteří své ratolesti do šachů nutí. To ale není dobře, protože ta děcka u nich pak nevydrží,“ konstatoval.

Sám začal hrát v devíti letech. K tomuto sportu ho přivedl kamarád. „Do patnácti let jsem přitom kopal fotbal. Pak už zůstaly jen ty šachy. Dlouhé roky je vedl pan Bašek z České Lípy. To byl velmi hodný a trpělivý člověk. Hodně jsme zlobili a dá se říci, že jsme mu skákali pro zádech,“ zavzpomínal Jína. Byl to jeho vzor. „Vždycky si vzpomenu, jak nás vychovával. V našem šachovém oddíle je spousta stejně starých lidí jako jsem já. Pak máme velikánskou věkovou díru. A pak tu jsou lidé o 30 let mladší a ty už jsem zase vychoval já,“ povzdechl si.

Trénovat mládež začal v roce 1993, když začal hrát se svou dcerou Lucií, a s různými přestávkami trénuje děti doteď. „Mám tři dcery, všechny jsem šachy naučil, ale nejstarší Lucka byla nejúspěšnější. Neříkám, že byla nejtalentovanější,“ zavzpomínal. V té době ještě nebyly počítače, takže trénink řešili formou hry. Například dvakrát šachy, dvakrát karty nebo jiná hra, pak zase šachy.

„Byla hodně vyhraná. V 10 letech skončila pátá na mistrovství světa v Bratislavě,“ pochlubil se pyšný otec a trenér. Úspěch to byl o to větší, že se turnaj konal po rozpadu Sovětského svazu a každý stát měl nárok na určitý počet hráčů. „Takže místo několika reprezentantů Sovětského svazu tam byla byla Gruzie, Lotyšsko, Litva a všechny tyhle země, které to opravdu umí. Dnes jsou na nejvyšší úrovni asijské země jako Uzbekistán nebo poměrně nově Vietnam,“ uvedl Jína. Poznamenal, že uspět v šachu je oproti některým jiným sportům těžké, protože ho hraje úplně celý svět.

Připustil, že je vždycky výhoda, když má svěřenec rodiče šachistu nebo někoho jiného v blízkém okolí, kdo tuto aktivitu ovládá. „To je vždycky hrozně znát,“ řekl. Ale ani to není podmínka, protože šachy jsou dnes online. „Je internet a na něm YouTube videa. Tak se to také spoustu dětí naučilo. Například náš současný největší talent Vašek Finěk z Liberce, který vyhrál Evropu, se je naučil na mobilu. Jeho otec také není žádný velký šachista,“ zamyslel se. Usmál se nad vzpomínkou: „Já hledal informace v ruských a německých knihách, kterým jsem pořádně nerozuměl. Počítač je obrovská výhoda.“

Rád by děti bral do kroužku na základě testů, aby tam byly ty, které mají vlohy. „Nyní je to tak, že přijde učitelka do třídy a zeptá se, kdo chce chodit na šachy. A zlobivé děti jsou takové progresivní, takže se okamžitě hlásí, ale ty hodné, přemýšlivé se kolikrát nepřihlásí,“ podotkl s tím, že je to škoda. Dle jeho slov se o tom i hovoří v šachovém svazu.

Dalším problémem je nedostatek trenérů, kteří by se chtěli věnovat dětem. „Mnohokrát jsem přemlouval známé. Říkal jsem: Pojeď se mnou na turnaj. Zkusíme to. Pak můžeme zajít na pivo. Ale nechtějí pracovat s dětmi. Takže k sobě bohužel nikoho nemám,“ povzdechl si. Další věcí jsou finance, protože ani šachy už nejsou úplně levný sport. „Získat dotace od obcí znamená hodně byrokracie. Máme jednoho sponzora. Nějaké prostředky dostáváme od NSA a přispívá nám také Dům dětí a mládeže Libertin, čehož si opravdu vážíme, “ řekl Jína.

Šachový klub působí v domě dětí a mládeže Libertin a v ZŠ Partyzánská, kde vznikl v rámci programu Šachy do škol. Nový zájemci, ať mládež nebo trenéři, jsou vítáni.