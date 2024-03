Sázkař z České Lípy se trefil do černého, když jeho tiket na 17 sportovních utkání přinesl výhru téměř 74 tisíc korun. Výběr zahrnoval fotbal i hokej a ukázal, že i favorité mohou překvapit.

Sportovní znalec vsadil na českolipské pobočce sázkové kanceláře Chance mimořádně dlouhý tiket. Zaměřil se na 15 utkání z nejvyšších soutěží světového fotbalu, včetně mexické nebo indické ligy. Tiket pak ještě doplnil dvěma duely švédských a švýcarských hokejových týmů.

Tipoval hlavně výhry kurzových favoritů nebo sázel na to, že padnou alespoň dva góly. „Někdy to bylo těsné, jako například u zápasu z anglické Premier League. Tady zvolil výhru hostujícího Liverpoolu, kterému se však podařilo dát Nottinghamu jediný a vítězný gól až na poslední chvíli, a to v deváté nastavené minutě. Odhad měl tedy nakonec ve všech sedmnácti případech správný,“ popsala mluvčí Chance Markéta Světlíková.

Tipér vsadil stokorunu na takzvanou akumulovanou sázku, kde se všechny správně trefené kurzy násobí, což mu nakonec vyneslo v celkově vsazeném kurzu 738:1 výhru 73 833 korun.

