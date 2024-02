Schody u kostela na Mariánské se dočkají opravy. Česká Lípa je dostala od církve

/VIDEO/ V katastrofálním stavu jsou už několik let schody u kostela Narození Panny Marie v České Lípě. To by se mělo už brzy změnit. Město plánuje jejich opravu.

Schody u kostela Narození Panny Marie v České Lípě se dočkají opravy. Město je získalo do svého majetku od církve. | Video: Deník/Ladislava Sdrzallek