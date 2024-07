V České Lípě probíhá seč podle klimatických podmínek, většinou pětkrát až sedmkrát do roka, a postupuje po jednotlivých sídlištích a obcích. Výjimku představují malé parky v centru města, kde se seká častěji.

V sousedním Novém Boru zařadili do pravidelné údržby zhruba 24 hektarů pozemků, které jsou vedeny jako trvalý travní porost. Jedná se především o centrum města, parky, sídliště a pobytové plochy, kde probíhá seč většinou dvakrát až čtyřikrát do roka. Na několika vybraných místech uskutečňují výběrovou seč, kdy určité rostliny obsekají a nechají je růst.

Řada pozemků v okrajových částech města není zařazena do pravidelné údržby. V závislosti na lokalitě a stavu pozemku se tráva neseká trávu, popřípadě jednou ročně kvůli zamezení růstu náletů.

„Četnost sečí a postup prací se řídí aktuální situací v návaznosti na klimatické podmínky. Například nesekáme při vyšších teplotách. Někdy seč začíná v centru města, jindy zase v částech města Pihel a Bukovany, kde je díky vodnímu toku vlhčí prostředí a nárůst trávy bývá větší,“ sdělila novoborská mluvčí Radmila Pokorná s tím, že stížností na neposekanou trávu chodí na radnici málo. „Občas si lidé stěžují, když je tráva vyšší, bojí se kvůli klíšťatům a pylům. Snažíme se jim vysvětlit, že z důvodu zachování biodiverzity není žádoucí sekat všechny trávníky příliš často a sekat dokonale každé zákoutí ve městě,“ upřesnila Pokorná.

Třeba v Brništi mají vytipováno několik luk v obci, kde nechávají trávu růst. Květnaté louky označují cedule s nápisem „Omluvte plevel, krmíme včely“. Z případného výskytu klíšťat nemají obavu, protože sama vesnice se nachází mezi lesy.

„K rozhodnutí došlo z důvodu časového, kdy jsme trávu nestíhali sekat, a pak také z ekonomického, dnes už padesát procent travnatých ploch jen mulčujeme, abychom nemuseli hrabat a odvážet. Došlo tím k výrazné úspoře finančních prostředků,“ řekl Deníku starosta Brniště Michal Vinš s tím, že jsou naopak lokality, kde trávu sekají pravidelně.

Při seči postupují podle domluvy a potřeby, nejprve střed obce, dětská hřiště a poté se postupuje dále. Někdy přistoupí k operativnímu řešení. „Za poslední dva roky, co jsme změnili systém, už připomínky či stížnosti nechodí, dříve to bylo častější, ale několikrát jsem tuto problematiku prezentoval v našem obecním zpravodajství. O těchto věcech je potřeba s občany komunikovat. Za poslední čtyři roky jsme investovali do lepší techniky několik milionů korun,“ dodal Vinš.

