Současně si myslí, že by zřejmě nebyl ani využitý. „Záleží, kolik by parkování měsíčně stálo, zdali by ho vůbec lidé využívali. A výstavbou bychom přišli i o spoustu parkovacích míst kolem. Já navíc bydlím ve druhém patře, takže bych ani neměla výhled, který nyní mám a vznikal by tam rámus a smog,“ obává se možných komplikací.

„Je to škoda, že to bude jednou zastavěné. Je to jediná větší zelená plocha v blízkosti. Lidé tu venčí pejsky, děcka si tu hrají, lítají tu. Byty jsou ale asi potřeba a je jich tu málo. Takže to na jednu stranu chápu. Na druhou stranu tamhle máme les,“ ukázal směrem na zalesněnou plochu v docházkové vzdálenosti.

Irena Šefrnová připomněla skutečnost, že sídliště bylo projektované v době, kdy lidé nedisponovali tolika auty. „Teď už je to samozřejmě nevyhovující a garážové domy by zřejmě byly potřeba, protože v určitých dnech a v konkrétních časech se tu skoro nedá zaparkovat,“ přiznala.

Myslí si ale, že budova pro automobily u ulice Východní by situaci nevyřešila. „Za prvé by dům zabral zeleň, kterou mají obyvatelé rádi a za druhé by to znamenalo další urbanizování zdejších ploch.“

Dle jejího názoru jsou pro garážový dům vhodnější místa. „Tato plocha je pro obyvatele rekreační, hrají si tu děti, venčí se psi, mohou jít do přírody vyčistit si hlavu. Příroda je pro sídliště velmi důležitá,“ uvedla.

close info Zdroj: Deník/Ladislava Sdrzallek zoom_in Územní plán na sídlišti Špičák umožňuje výstavbu nových bytových domů, garáží a rodinných domků.Nesouhlasí ani s rodinnými domky. „Někdo může říct, budou tu rodinné domy, tím pádem i zeleň, ale ta plocha už se zastaví a už tam nikdy nikdo cizí nevstoupí. Zmizí i celistvost tohoto území, která plní funkci ochlazovací a podobně,“ myslí si. Připomněla také, že momentálně je louka využívána pro zemědělské účely.

Irena Šefrnová se nezávazně ptala dvou realitních makléřů na poptávku po bytech ve městě. „Řekli mi, že tu funguje živý trh s byty. Vzhledem k velkým sídlištím, jež se ve městě nacházejí, je prý bytů dost, jak k pronájmu, tak i k prodeji,“ uvedla. Dodala, že si oba vzpomněli na developera, který přibližně před deseti lety na Ladech stavěl bytové domy. „Nemohl je prodat za cenu, za niž je zhotovil a koupilo je od něj nakonec město,“ konstatovala.

Rozšířené sídliště je však hudbou budoucnosti. Mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová potvrdila, že k výstavě v brzké době nedojde. „Konkrétní projekt v této lokalitě zatím naplánovaný není,“ uklidnila místní obyvatele.

Vysvětlila, že zmíněné domy a garáže jsou součástí územních studií 10, 11 a 12, které řeší volnou plochu mezi sídlištěm Špičák a Starou Lípou. „Územní studie jsou povinným materiálem k územnímu plánu, zpřesňují možné budoucí využití konkrétního území a jsou podmínkou pro to, aby se dané území mohlo v budoucnu využít, tj. aby se zde dalo stavět,“ řekla.

Dodala, že se nejedná o podklad pro stavební povolení ani žádný projekt, nýbrž jsou pouze součástí dokumentace k územnímu plánu.

Dle těchto studií se jedná o vzdušné a málo zastavěné území, kde převážnou většinu zástavby mají tvořit rodinné domky s maximálně dvěma plnohodnotnými podlažími a jedním ustoupeným patrem nebo podkrovím. Uprostřed lokality budou umístěny tři bloky pro stavbu vila domů, tedy objektů se třemi až šesti byty s maximálně třemi podlažími a podkrovím nebo opět ustoupeným patrem.

Blíže k sídlišti mají stát větší bytové domy, s odstupňovanými výškovými hladinami, které se mají plynule zvyšovat směrem k sídlišti. Chybět nemá plácek s veřejnými grily a posezením. Počítá se s drobným podnikáním, ale vyžadováno není. Parky mají být umístěné na turistických a cyklistických stezkách.