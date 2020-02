Do nebe volajícím problémem se stává v České Lípě fakt, že na 360 žáků zdejších základních a mateřských škol vůbec neumí nebo jen velmi málo rozumí česky. Jazyk je přitom zásadní otázkou ke zlepšení soužití a vzájemných vztahů mezi cizinci a ostatními obyvateli. Přestože by podle lidí měly s aktivitou přijít firmy, které zahraniční dělníky do města přivábily, chopilo se jí město.

Českolipská radnice. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Vít Černý

„Děti cizinců mají povinnost po příjezdu do naší země chodit do školy, to ukládá zákon. Bohužel zákon už vůbec nemyslí na to, aby dal těmto dětem čas se náš jazyk naučit,“ přiblížila část problému starostka města Jitka Volfová (ANO). Podle ní je to jeden z důvodů, proč zbytečně vznikají nejrůznější nedorozumění mezi cizinci a majoritní společností.