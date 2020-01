Jeden z nejrozsáhlejších projektů modernizace školy v Libereckém kraji probíhá v ZŠ na sídlišti Lada v České Lípě. Město přijde na 87 milionů korun, část nákladů pokryje dotace.

Od začátku nynějšího školního roku je areál školy velkým staveništěm a za plného provozu se budovy zateplují a vyměňují se zde stará rozpadlá okna za supermoderní. Ve všech učebnách bude technologie řízeného větrání, která zaručí pravidelný přísun čerstvého vzduchu do učeben, na oknech budou předokenní žaluzie. Na střeše se objeví fotovoltaické panely, škola získá také kvalitní regulaci vytápění. Díky němu má škola vydatně uspořit, podle výpočtů až polovinu dosavadní spotřeby. „Bonusem bude nová fasáda, která je velmi povedená. Kombinace zemitých barev, dřevěného obkladu a velkých prosklených ploch bude estetickým zážitkem,“ přiblížil ředitel ZŠ Radek Častulík.

Škola také získá nové vstupní dveře, ve kterých bude docházkový a evidenční systém napojený na třídní knihu. Zvýší se tak bezpečnost školy a rodiče získají přehled o přítomnosti dětí ve škole. „Už na samém počátku rekonstrukce bylo zřejmé, že to bude organizačně a technologicky náročný projekt. Škola naštěstí disponuje velkým počtem učeben, ve kterých je možné vyučovat po dobu uzavření jednotlivých pavilonů,“ řekl Častulík. Jak potvrdil, hotový je už celý pavilon pro druhý stupeň, stavbaři zde ještě dělají elektroinstalace a dokončovací práce.

„Stavba v zásadě postupuje, jak má. I když jsme museli přijmout některá operativní řešení, protože některé věci byly technicky nereálné,“ komentoval průběh prací František Nacházel, který zde vykonává stavební dozor.

V březnu je na řadě vymalování učeben a kabinetů a ke konci března se sem vrátí výuka tříd 2. stupně a rekonstrukce začne ve vstupním pavilonu. „V březnu bude také dokončena výměna oken v tělocvičnách,“ předeslal ředitel.

Na letní prázdniny je naplánována výměna oken a vzduchotechniky ve školní jídelně, která nyní normálně funguje, a stavbaři se pustí také do vylepšování posledního pavilonu pro děti z první až páté třídy. „Bourání nebylo až tak hrozné, nejnáročnější byly průrazy pro vzduchotechniku,“ uvedl ředitel Častulík. „Okna s hliníkovými rámy a izolačními trojskly jsou ale naprostý luxus,“ dodal.

Podle ředitele, který si zatím spolupráci se stavební firmou i radnicí pochvaluje, by celá obnova sídlišťní školy měla skončit do konce letošního roku. „Obávali jsme se, že hluk bude větší, ale není to tak zlé. Hlavně, že už na nás nebude starými okny foukat, na výsledek se moc těšíme a i kvůli němu nás komplikace spojené se stavebním ruchem tolik netrápí,“ zmínila vychovatelka Renata Papíková. Shodný názor měla i učitelka Irena Borovcová: „Výuku nám stavba prakticky nenarušuje. Generálku si škola už zasloužila,“ sdělila Borovcová.

Základní školu na sídlišti Lada otevřeli v roce 1990 a dnes ji navštěvuje 400 žáků.

Generální modernizaci zadalo město po výběrovém řízení firmě Chládek & Tintěra. Česká Lípa jako zřizovatel školy usiluje o dotaci z Operačního programu životní prostředí, ze kterého může získat až 40 procent uznatelných nákladů na zateplení pláště a instalaci fotovoltaických panelů a zároveň až 70 procent uznatelných nákladů na instalaci systému nuceného větrání.