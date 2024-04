OBRAZEM: Českolipska Tyršovka přivítala budoucí prvňáky. Zapojili se do výuky

Před zápisem do prvních tříd nabídla ZŠ Dr. Miroslava Tyrše v České Lípě veřejnosti i osloveným mateřským školám možnost nahlédnout do výuky v prvních třídách a zároveň se do výuky zapojit.

Během dvou dnů zavítaly na Tyršovku desítky dětí. Budoucí školáci si v lavicích po boku prvňáčků z 1. A vyzkoušeli plnit zábavné úlohy třídní učitelky Jitky Legezové, práci s tabletem nebo počítat na interaktivní tabuli. Na fotkách MŠ Sosnová. | Foto: Vít Černý