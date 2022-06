V tělocvičně Základní školy Partyzánská proběhlo ve čtvrtek 23. června loučení s předškoláky a vítání nových dětiček. Akci pořádala soukromá mateřská škola Kvítko v České Lípě.

V českolipské školce se loučili s předškoláky a vítali nové děti. | Foto: Deník/Vít Černý

Děti předvedly své talenty a za to je přihlížející diváci odměnili potleskem. Cílem českolipské školky Kvítko je chápat dítě jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost, která má již v tomto věku být sama sebou a právě jako taková má být akceptována. Velký důraz kladou na komunikaci, která je podle nich klíčem ke vstupu do společnosti. Je to také síla, která lidstvo spojuje v jedinou kulturu.