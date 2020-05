Docházka je i v tomto případě dobrovolná a děti budou rozdělené do maximálně 15členných skupin. Zájem rodičů poslat své potomky po více než dvou měsících zpátky do lavic je ve školách různý.

V českolipské ZŠ na sídlišti Lada očekávají v pondělí příchod 55 dětí z prvního stupně. Její ředitel Radek Častulík upřesnil, že jde o čtvrtinu žáků, které rozdělí do 4 skupin. Aktivity ve třídách povedou asistenti pedagoga a vychovatelky školní družiny od 8 do 16 hodin.

„Bezpečnostně hygienická pravidla naplníme bez větších problémů, jednotlivé skupiny budou přicházet do školy a odcházet ze školy různými vchody v jinou dobu, tak aby se nepotkávali,“ řekl Častulík.

Podle něj je nižší zájem o výuku dán více faktory. Například tím, že vedou kvalitní on-line výuku. Kvůli nařízenému počtu patnácti dětí bylo pravděpodobné, že by žáci neměli svoji paní učitelku, svoji třídu a spolužáky, což je odrazuje.

„Rodiče jsme informovali, museli bychom losovat. Je zřejmé, že výuka na 1. stupni je výrazně o vazbě na „svoji paní učitelku“, a to by nebylo pro všechny žáky možné,“ vysvětlil ředitel Častulík. Na Ladech naopak přišli do tříd téměř všichni žáci 9. ročníků, kteří se připravují na přijímací zkoušky ve dvou skupinách.

Žáky z prvního stupně přivítají v pondělí také v českolipské ZŠ Jižní, kam z 200 dětí přijde 130. Na obědy se přihlásilo 80 z nich a na odpolední skupiny jich chce zůstat 49. Jak informoval ředitel školy Jan Policer, chystají i možnost, aby žáci, kteří zůstanou doma a mají internetové připojení, mohli od 8 do 10 hodin být ve spojení se svojí třídou on-line a pracovat společně se školní skupinou.

„Nepůjde v žádném případě o klasické vyučování,“ uvedl Policer. Škole Jižní zatím plně vystačí 10 kmenových učeben s deseti třídními učitelkami na dopolední část. Odpolední část zajistí dohled nad žáky asistentky pedagoga a vychovatelky. Ve velké novoborské škole na náměstí Míru nabídli žákům možnost výuky v dopoledním i odpoledním bloku. Ten dopolední začíná mezi 8.00 – 8.20 a končí v rozmezí 11.40 – 12.45, v závislosti na věku žáků zařazených do skupin.

„Celkem se nám k dopolední výuce přihlásilo 138 žáků, možnost odpolední části využívá jen 45 žáků,“ vyčíslil ředitel školy Jakub Ujka. Koordinaci kvality výuky ve skupinách mají na starosti učitelé I. stupně, kteří připraví práci i pro spolupracující pedagogy ve své třídě. „Podařilo se nám vše zorganizovat tak, že každého žáka vyučuje jeho třídní učitelka,“ podotkl Ujka.

Na žáky se těší ředitelka Jiřina Jelínková z školy v Novém Boru – Arnultovicích, která očekává v pondělí příchod 40 % žáků. O odpolední pobyt svých dětí ve škole tam neměli rodiče prakticky žádný zájem. „Rádi bychom přešli na hybridní výuku, při které bychom zapojili i žáky, kteří zůstávají doma,“ řekla Jelínková. Své svěřence plánují učit hlavně jazyky, matematiku, přírodní vědy, ale také jim umožnit výtvarné a rukodělné činnosti.

Podle manuálu ministerstva mají vydezinfikované a přichystané třídy také na Základní a mateřské škole Mírová v Mimoni. Ředitelka školy Monika Novotná uvedla, že od pondělí, kdy je umožněna osobní přítomnosti žáků 1. stupně ZŠ na vzdělávacích aktivitách ve škole, očekávají 68 žáků, což je asi 35 % z celkového počtu žáků na 1.stupni. S pedagogy začnou pracovat v sedmi skupinách. Rozvrh je zde také rozdělen na dopoledne a odpoledne, kdy půjde o zájmový program.

„Pokud počasí a kapacitní možnosti dovolí, tak se budeme snažit využívat školní zahradu, aby děti strávily co nejvíce času venku,“ zmínila Novotná. I zde má nadále pokračovat distanční vzdělávání pro ostatní žáky. A už od 11. května zde funguje DDM Vážka, kde probíhají každý den, vždy od 14 do 16 hodin, zájmové kroužky.