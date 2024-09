Expedient/ka výroby s VZV průkazem Do našeho výrobního závodu ve Stráži pod Ralskem hledáme manipulačního dělníka - expedienta. Co vás u nás čeká? oSpolupracuje na inventurách dílenského zásobníku oZajišťuje nakládku a vykládku materiálů, zboží a jednotek oPřísun materiálů pro výrobu a montáž oVývoz odpadů oSpolupracuje na balení před expedicí oZastupuje ve výrobě komponent oZajišťuje péči o vyrobené moduly na skladu oPečlivé vedení provozních záznamů Jak si vás představujeme? oMáte výuční list oMáte řidičský průkaz sk. B, umíte ovládat VZV oPečlivost a zodpovědnost vám není cizí, jste v dobré zdravotní kondici, výhodou je i ŘP sk. E (není podmínkou) - příležitostě nakládka zboží na Ploužnici Co získáte? oZajímavou práci v soukromé české společnosti s unikátním know-how v oboru oMěsíční mzdu 28.000,- Kč + individuální bonus a čtvrtletní/roční bonusy o5 týdnů dovolené oPráci na jednu směnu v 37,5 hodinovém pracovním týdnu (příležitostně výpomoc na odpolední, noční směně) oUmožníme Vám na sobě pracovat, sami si vyberete školení v oboru oPříjemné pracovní prostředí v moderně vybavené budově oDotované stravování ve vlastní jídelně, kafeterii Edenred, příspěvky na penzijní připojištění, telefon i k soukromým účelům, odměny k výročím, zvýhodněné úvěry a půjčky Nabízíme: - 5 týdnů dovolené, 2 free day, cafeterii, příspěvky na penzijní připojištění 1% z hrubé mzdy měsíčně, závodní stravování ve vlatní jídelně, čtvrtletní zálohy na roční odměny, 28 000 Kč

