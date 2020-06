Když ale letos 15. ledna vnikl do uzamčených dveří pokladny Městského úřadu v České Lípě, podlomila se mu kolena a rozbušilo srdce. Z pohledu na volně položené svazky bankovek v hodnotě 527 tisíc korun. Odnesl si je pod bundou. Okresní soud v České Lípě mu v úterý za zločin krádeže vyměřil 42 měsíců ve vězení s ostrahou. Zároveň mu nařídil uhradit způsobené škody. Rozsudek je pravomocný.

„Doznání bylo velmi výraznou polehčující okolností, hrozilo mu až osm let,“ řekla po vynesení rozsudku předsedkyně senátu Alena Procházková. V neprospěch muže, který už strávil ve výkonu trestu 165 měsíců svého života, naopak hovořil fakt, že nepřestal s krádežemi ani v době, kdy byl odsouzen podmíněně. „Dostihl vás dosavadní způsob života,“ pronesla soudkyně na adresu odsouzeného.

Hlásil nižší sumy

Státní zástupce Libor Šuráň obžaloval 45letého Jiřího Tvrdíka kromě vykradení pokladny na radnici ještě z dalších šesti případů krádeží v České Lípě a Litoměřicích. „I přes doznání ale namítal, že u městské pokladny a pokladničky ve stomatologické ordinaci vzal nižší sumy, To ale bylo účelové, jen aby nepřesáhl hranici značné škody,“ řekl Šuráň.

Podle něj zubařka neměla důvod výši hotovosti v pokladničce účelově navyšovat. Peníze města zase odpovídaly stavu v přesně vedené evidenci. „Dříve tam ani nebyla žádná manka. Pokladní ani nebyla s pachatelem spojená, byla policií velmi důkladně prověřena,“ uvedl žalobce.

Tvrdík se 14 záznamy v rejstříku trestů byl nezaměstnaný, čelil exekucím a dlužil výživné na dvě děti. Bydlel u družky v Mimoni, která ale u soudu využila práva nevypovídat. Městu vrátila 80 tisíc, které u ní partner zanechal. V bytě našla schované i ukradené platební karty a doklady.

Tvrdík se do vyhlédnutých dveří dostával za pomoci upravené zednické špachtle. Právě krátká návštěva českolipské radnice byla nesporným „sólokaprem“ v jeho kariéře. Do městské kasy se vloupal během polední pauzy, kdy úředníci odcházejí na oběd. „V mžiku sebral peníze, které tam v rozporu s pravidly byly připravené k odevzdání do banky,“ řekl státní zástupce.

Dva dny před krádeží obří sumy si zajel areál a veřejné prostory úřadu obhlédnout. V den krádeže zamířil na chodbu, kde je pokladní místnost, a chvíli pozoroval pohyb. „Potřeboval jsem více síly, zatlačil ramenem a dveře povolily, nebyly zamčené. Viděl jsme hned balíčky peněz oddělené gumičkou. Všechny jsem si strčil pod bundu, už jsem tam nic neprohledával, klepal jsem se strachy,“ řekl Tvrdík.

Dnes už bývalá pokladní města si byla jistá, že své pracoviště uzamkla. Osudový malér se jí stal v jediný den, kdy v týdnu chodila na oběd do restaurace. Odpoledne plánovala odvézt napočítané peníze do banky. „Vůbec mě nenapadlo, že by se něco takového mohlo stát, když je tam bezpečnostní zámek,“ uvedla při vyšetřování. „Kancelář zamykám i když jdu jen na toaletu.“ I podle soudu bylo v pokladně dlouhodobě vše v pořádku. Ovšem rutina a neuvěřitelná shoda zlých okolností přinesla fatální následky.

„Vše nad 20 tisíc má být uloženo v trezoru,“ sdělila ve výpovědi svědkyně Martina Chmelařová, která je na úřadě vedoucí oddělení účtárny a nadřízenou pokladní. Advokát Václav Stehlík apeloval na senát, aby přihlédl při potrestání k postoji svého klienta, bez jehož spolupráce by zůstaly některé z projednávaných skutků neobjasněné.

Jako příklad zmínil právě pokladnu města, kde nebyly proti Tvrdíkovi žádné přímé důkazy. „Postavil se k tomu jako muž, chce nést odpovědnost a škody nahradit. Nerozporoval to, co proti němu vznesla policie,“ řekl obhájce Stehlík.

Před soudem také zaznělo, že zloděj po návratu do Mimoně vrátil dluh své známé, udělal nákupy a šel část peněz protočit do herny. „Peníze jsem použil pro vlastní potřebu,“ potvrdil Jiří Tvrdík, který v posledním slově vzkázal: „Lituju všech těch lidí, kterým jsem opět ublížil, toho nesmírně lituji.“