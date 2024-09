Úplně uzavřeny budou ulice Děčínská, Mikulášská, Moskevská, U Synagogy, Erbenova, Sokolská, Boženy němcové a náměstí T.G.M. a to od půlnoci 21. září do půlnoci 22. září. Objízdná trasa ve směru do centra povede po silnici č. II/262 (Děčínská, U Ploučnice), Purkyňova, Moskevská, Jiráskova, Žižkova a ve směru z centra po ulici Roháče z Dubé, U Průmyslovky, Arbesova na silnici II/262 (Děčínská).

Uzavírka se dotkne i linek MHD, a to linek č. 202, 203, 205, 206, 218, 224, 225 a 234, neobsluhovanými zastávkami budou Sokolská, Erbenova, Moskevská/Svatého kříže. Kompletní přehled změn v MHD včetně změněných jízdních řádů najdete ZDE.

Všem držitelům rezidentních a abonentních parkovacích karet (zelené a modré) bude umožněno náhradní parkování v ulici Moskevská (od základní školy), U Kartounky a na parkovišti na Jeřábkově náměstí. Parkování vozidel taxi služeb v sobotu a v neděli 21. a 22. září bude umožněno v ulici Moskevská – od křižovatky s ulicí U Synagogy k odbočce ke hřbitovu.

„Všem voličům, kteří budou volit ve volebních místnostech v centru města, především na radnici na nám. T.G.M. a ve škole v Moskevské ulici bude zajištěn bezproblémový přístup k volebním místnostem pořadatelskou službou, a to jak pěšky, tak autem. Parkování pro voliče v ulici Moskevská a na náměstí TGM bude k dispozici," informovala mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Kompletní informace o programu najdete na webu Speed Festivalu ZDE.

Pro návštěvníky festivalu bude po městě umístěno celkem 30 totemů s popisem, co na konkrétním místě je k vidění a s mapou, kde se návštěvník nachází. V informačním centru budou k dostání tištěné mapy a budou distribuovány Festivalové noviny s mapou celé akce a programem.

V aplikaci pro mobilní telefony SmartGuide bude v sekci Česká Lípa záložka Speed Festival, kde budou také v mapě označené jednotlivé body/centra dění a zároveň označená místa do festivalu zapojených bister, kaváren a občerstvení po centru města.

Regionální turistické informační centrum na náměstí T.G.M. bude pro návštěvníky mimořádně otevřeno v sobotu 21. září od 9 do 17 hodin a v neděli 22. září od 9 do 15 hodin.

