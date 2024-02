V České Lípě se ve čtvrtek 1. února konalo výjezdní zasedání stínové vlády hnutí ANO. Dorazili bývalý premiér Andrej Babiš, stínový předseda vlády Karel Havlíček a stínová ministryně financí Alena Schillerová.

Stínová vláda jednala v České Lípě. | Video: Deník/Ladislava Sdrzallek

Po přivítání s představiteli města na českolipském náměstí vyrazili na prohlídku zrekonstruovaného Jiráskova divadla. Jeho obnova trvala tři roky a přestavba se vyšplhala na 197 milionů korun.

Odpoledne bylo na programu jednání stínové vlády, tisková konference na českolipské radnici a setkání se zastupiteli, starostmi, místostarostmi a radními z Libereckého kraje.

Stínový premiér Karel Havlíček komentoval rozhodnutí vlády z 31. ledna ohledně jaderných bloků v Temelíně a v Dukovanech. „Fakticky to znamená, že se musí okamžitě řešit vlastnická struktura společnosti ČEZ. My podporujeme to, že se bude budovat další jádro. Konečně bylo to na základě opce, kterou jsme my nechali zaimplementovat do zadávací dokumentace. Dva roky jsme vládu vyzývali k tomu, aby zaktivovala tuto opci,“ uvedl a konstatoval, že je však vyloučené, že by se společnost ČEZ v současné ekonomické, ale i vlastnické situaci jsem měla zavázat k výstavbě 4 bloků a několika dalším paroplynovým elektrárnám.

Stát by měl podle něj získat v ČEZu stoprocentní podíl, a to buď na bázi výkupu akcií nebo v plném ovládnutí společnosti, která bude do jádra investovat, tedy společnost ČEZ Dukovany 2 a vyzval vládu, aby se neprodleně sešla s opozicí.

Dále kritizoval členy hnutí STAN, které označil za hrozbu. Upozornil konkrétně na korupční kauzu, v níž je mezi obžalovanými i liberecký hejtman Martin Půta. Dále kritizovali nefunkčnost elektronických přihlášek na střední školy a tím i ministra školství.

Alena Schillerová připomněla kauzu Petra Fialy a jeho zapomenutého milionu v kampeličce, která byla pokutována Českou národní bankou. O tom hovořil i Andrej Babiš stejně jako o skutečnosti, že Evropská rada chce přezkoumat, kde skončily peníze určené na pomoc Ukrajině a hovořil o vzkvétající korupci.

Zdroj: Deník/Jiří Louda

V 16.30 pak měla začít veřejná beseda s občany v prvním patře českolipské kavárny Union. „Tady má být ta debata s Babisem? To se tam asi nedostaneme,“ komentoval jeden z příchozích a postavil se do fronty. Došlo i na strkanice. „Netlacte se na mě, jsem po operaci páteře," ohradila se paní ve frontě.

Kvůli velkému zájmu lidí se setkání s veřejností nakonec přesunulo do hlavního sálu KD Crystal.