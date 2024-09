Petra Hámová dnes 19:36

Výrobce automobilových sedadel Adient uzavře do dvou let oba své závody na Českolipsku. V pobočkách v České Lípě a Stráži pod Ralskem tak přijde o práci zhruba 1100 lidí. Společnost to oznámila v pondělí 23. září v tiskové zprávě. Opatření je reakcí na transformaci v automobilovém odvětví.