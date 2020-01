Vážné tváře a napětí přítomných. Obavy otců a matek budoucích zdravotních sester i snahy o jejich uklidňování. V budově českolipské Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v ulici 28. října diskutovali rodiče studentů, ředitelky škol Jana Urbanová z Liberce a Hana Kubátová Ortová z České Lípy a politici Libereckého kraje o budoucnosti českolipského pracoviště Střední zdravotnické školy Liberec.

Škola už dva roky funguje v provizoriu ve třídách zdejší obchodní akademie a ke konci minulého roku dospěl Liberecký kraj k závěru přemístit ji do střední odborné školy v ul. Lužická a 28. října. Studenty „zdrávky“ a jejich rodiče hotový plán pobouřil, proto se tento týden sešli, aby se dozvěděli více. Představitelé kraje je uklidňovali, že změnou a stěhováním na učiliště výuka svůj kredit určitě neztratí.

Rodiče s plánem nejsou spokojeni

„Řečníci nás neuklidnili. Jen udělali to, co chtěli oni, a tvrdili, že jde o nejlepší řešení,“ řekla matka jedné ze studentek Monika Konečná. Jak podotkla, výběru studia věnovali velkou pozornost a škola z Liberce je zaujala tím, jaké má jméno. „O to víc jsme byli potěšeni, když se zde otevřela pobočka liberecké zdrávky pod vedením téže paní ředitelky. Věřte, že kdybychom věděli, jak to všechno dopadne, nikdy bychom tuto variantu nepreferovali,“ dodala.

S výukou i pedagogy je její dcera spokojená. „Nyní je úplně vyřízená z toho, že by měla docházet na „Uran“, kterému se každý radši vyhýbá obloukem, a to i když ví, že jí budou učit stejní učitelé a bude ve třídě se stejnými spolužačkami, je jí zle z té lokality, kam zdrávku šoupnou,“ popsala pocity Monika Konečná.

Rodiče na schůzce slyšeli, že zvolené řešení bylo variantou, která má mnoho výhod a málo nevýhod.

„Chtěl bych ubezpečit rodiče, že kromě místa, kde budou studovat jejich děti, se nic nezmění. Je to varianta hospodárná s plným dodržením kvality výuky, se stejnými učiteli a stejným školním vzdělávacím programem,“ prohlásil hejtman Martin Půta (SLK). „O ztrátu prestiže a zkomplikování studia se nemusíte obávat,“ vzkázal.

Jak hejtman slíbil, studenti dokončí studia v téže škole, ve které je zahájili, tedy pod hlavičkou Střední zdravotnické školy Liberec a pod vedením ředitelky Jany Urbanové, která je zároveň garantem školy.

Prý se jen změní prostory

„Byli jsme ujišťováni, že jde o nejlepší řešení, že se nemusíme obávat, že vše bude takřka zachováno při starém, jen se změní prostory. Ale zaručit se, že s dětmi půjdou jejich učitelé, samozřejmě nedokázali,“ řekla po setkání další matka Leona Maříková.

Mrzí ji, že děti přes původní sliby nebudou nikdy ve „svém“. Spolu s ostatními rodiči je přesvědčena, že Česká Lípa si svoji zdravotnickou školu zaslouží. „Vždyť máme nemocnici a personálu v něm nikdy nebude dost. A to nemluvím o ostatních institucích, jako jsou domovy pro seniory, které by takto vzdělané absolventy potřebovaly,“ doplnila Maříková. „Řešení existují, ale to by je zodpovědní museli připravit dopředu a ne takto hekticky,“ zmínila.

Naopak za věcnou a jasnou považuje proběhlou diskuzi ředitelka českolipské SOŠ a SOU Hana Kubátová Ortová. „Oceňuji konstruktivní přístup rodičů k celému setkání,“ zhodnotila setkání ředitelka, jež rodičům představila i uvažované prostory pro budoucí působiště zdravotnické školy.

Podle zástupců kraje se žáci českolipského pracoviště Střední zdravotnické školy Liberec přesunou do SOŠ a SOU od září. Aktuálně se v České Lípě vzdělává 26 žákyň v oboru ošetřovatel a 49 žákyň v oboru praktická sestra.

Krajský rezort školství zvažoval například i to, že by „zdrávka“ zůstala v prostorách obchodní akademie nebo se přemístila do opuštěné budovy střední odborné školy na Palackého náměstí. Ovšem loni zjistil, že tato budova je nestabilní a byla by nutná drahá přestavba včetně celkové opravy vodovodního a odpadového řadu, který je v havarijním stavu.