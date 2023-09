Z Českolipska až do největšího města v Nevadě. Právě taková byla cesta studentského týmu Pink Hawk ze Střední průmyslové školy v České Lípě na celosvětové finále závodu modelů vodíkových aut – Horizon Hydrogen Grand Prix, které se tento týden uskutečnilo v americkém Las Vegas.

Studentský tým Pink Hawk ze Střední průmyslové školy v České Lípě uspěl na celosvětové finále závodu modelů vodíkových aut – Horizon Hydrogen Grand Prix, které se tento týden uskutečnilo v americkém Las Vegas. | Foto: SPŠ

Přes kvalifikační závod se zde tým Pink Hawk úspěšně probojoval do finále, kde se umístil na senzačním 8. místě a stal se tak suverénně nejlepším z celkem čtyř českých týmů, které se akce zúčastnily. Úspěšný českolipský tým odměnila i Česká vodíková technologická platforma (HYTEP).

Světové finále Hydrogen Grand Prix v Las Vegas bylo závěrem letošní série mezinárodních závodů H2GP PRO. V nich tisíce studentů ze zhruba dvaceti států závodí s vlastnoručně postavenými standardizovanými modely elektromobilů v měřítku 1:10, které mají vodíkový pohon. Přesněji řečeno v modelech, které kombinují vodíkový PEM článek a akumulátory, stejně tak jako je tomu v reálných FCEV automobilech.

Českolipský tým se do celosvětového finále probojoval díky předchozím úspěchům na českých závodech H2GP PRO. „Na jarních kvalifikačních závodech v Sedlčanech náš tým postupoval do národního finále z šestého místa. Na květnové české finále v Ostravě jsme se však dobře připravili a umístili se na skvělém druhém místě. Díky tomu tým následně postoupil do celosvětového finále v Las Vegas,“ uvedla Vendulka Vorlová, zástupkyně ředitele Střední průmyslové školy v České Lípě.

Jízdu trénovali v tělocvičně

Přípravě na závody vodíkových formulí předcházely dlouhé měsíce příprav – a kromě jiného si studenti museli vůz nejdříve sami sestavit. „Stavebnici automobilu máme zapůjčenu z Katedry softwarového inženýrství Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Děčíně. Sestavení celého automobilu do funkčního stavu trvalo našemu týmu tři měsíce. Žáci na stavbě autíčka pracovali mimo vyučování mnoho hodin, ale věnovali se i technice jízdy v rámci tréninků ve školní tělocvičně,“ upozornila Vorlová.

Šestičlenný studentský tým Pink Hawk ve složení Adam Jílek a Josef Major (řidiči) a Josef Zimandl, Matěj Romanovský, Lukáš Hlavnička a Ivan Turek (mechanici), pod pedagogickým dozorem Vendulky Vorlové a Davida Svobody, s tímto automobilem následně soutěžil ve světovém finále v Las Vegas.

Zde se tým nejprve musel vypořádat s dvouhodinovým kvalifikačním závodem, z nějž postoupil ze třetí pozice. Ve finále, které se konalo 13. září a ve kterém se závodilo rovných šest hodin, se tým umístil na výtečném osmém místě. Ze čtyř českých týmů, které se závodů Horizon Hydrogen Grand Prix World Final účastnily, se tak tým Pink Hawk stal nejlepším českým reprezentantem, a předčil i týmy ze Švýcarska, Slovenska, Singapuru nebo hostujících USA.

Odměna 1000 dolarů

Ocenit studentský tým Pink Hawk za skvělou reprezentaci a motivovat žáky do dalších studií se rozhodla i Česká vodíková technologická platforma (HYTEP). Tým se od ní může těšit na speciální odměnu ve výši 1000 dolarů.

„Z hlediska České vodíkové technologické platformy nás těší úspěch všech českých studentů. Je nám jasné, že příprava týmu na ‚světovou úroveň‘ musí být jak finančně, tak hlavně časově náročná. Finančním příspěvkem bychom tak rádi alespoň symbolicky docenili hlavně jejich píli a odhodlání nad rámec jejich povinné výuky. Věříme, že všem členům týmu kromě úspěchu na mezinárodní scéně přinese ocenění od HYTEPu i dodatečnou motivaci do dalšího zájmu o obor a studií,“ vysvětlil Václav Bystrianský, člen představenstva České vodíkové technologické platformy.

Podle Bystrianského může úspěch na podobných závodech, jako bylo právě skončené Horizon Hydrogen Grand Prix World Final, u studentů vybudovat dlouhodobý vztah k vodíkovým technologiím. A je podle něj pravděpodobné, že někteří studenti se budou oboru věnovat i v průběhu univerzitního vzdělání.

„Dá se říct, že v oblasti vodíkové ‚vzdělanosti‘ mnohdy tápe i velká část dospělé populace. Vodíkové technologie a zatím neustále se formující legislativa jsou něčím, co zatím neumožnuje sjednocený vzdělávací koncept, natož na středních školách. Díky příležitostem jako je tato, přicházejí studenti do kontaktu s něčím, co nás starší zcela minulo a s čím se potkáváme mnohdy až nyní v profesních životech,“ uzavírá Václav Bystrianský, člen představenstva České vodíkové technologické platformy.

Kryštof Turek