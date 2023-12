/FOTO, VIDEO/ Českolipská taneční skupina Tutti Frutti má za sebou další úspěšný rok. Nejen ten, ale i patnáct let své existence, oslavila na tradiční vánoční show v KD Crystal. Letos dokonce hned dvakrát.

Tutti Frutti na Hip Hop Unite v Portugalsku. | Video: Tomáš Martinkovič - Gepard production

Na pódiu se během odpoledne a podvečera vystřídali tanečníci všech složek, kteří předvedli nová vystoupení i úspěšné choreografie z bohaté historie skupiny. Moderátorem show, která letos dostala název Street Dreams, byl Pavel Cejnar. „Pozvali jsme samozřejmě hlavně rodiče, ale také zástupce vedení města a nechyběla ani naše stará elita, tedy generace tanečníků, se kterými jsme před těmi patnácti lety začínali,“ říká hlavní trenérka Tutti Frutti Kateřina Kohoutová.

Divákům se předvedla také složka Nimm Soft, která letos úspěšně reprezentovala na mistrovství světa Hip Hop Unite v portugalském městě Obidos, kam se šestnáctka tanečníků ve věku 11 – 13 let nominovala z domácího šampionátu. Už v červnu pak získala druhé místo na mistrovství Evropy, které se konalo v Chorvatsku a Fruťáci na něj vyslaly dvě skupiny. Kromě Nimm Soft reprezentovala také složka LaTFamilia, která se v ohromné konkurenci dostala přes tři kola do finále a v Opatii skončila na krásném 6. místě.

Dětská složka si po stříbru z Evropy nakonec ze světové soutěže v říjnu odvezla rovněž skvělé šesté místo. „Je to famózní úspěch, protože konkurence byla opět obrovská. Do finále museli projít přes tři kola, už jen to je opravdu těžký. Pro nás jsou to mistři, předvedli brutální výkon a celou výpravu do Portugalska jsme si užili od první do poslední minuty,“ dodává Kohoutová s tím, že Hip Hop Unite je jedna z nejprestižnějších světových soutěží steet dance stylů. Skupina Tutti Frutti má na svém kontě už dvě druhá místa, která si její členové vytančili na Martiniku a ve Vídni. Do finále se dostali i loni, kdy přivezli páté místo.

Skupinu Tutti Frutti funguje v České Lípě od roku 2008. V současné době v ní tančí kolem skoro 200 dětí a dospělých. Od ledna bude nabírat nové členy do některých kategorií. „Vzhůru do nových patnácti let. Čeká nás toho spousta. Kromě samotného tancování bychom rádi našli vlastní prostory pro trénink, snad se to povede,“ přeje si trenérka.