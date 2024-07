Na 70 korunách startuje základní jízdné po České Lípě u ADB Taxi, které funguje i v dalších městech regionu, Novém Boru a Mimoni. Například z Lípy do Boru vás tato taxislužba zaveze už od částky 200 korun, samozřejmě v závislosti na konečném počtu ujetých kilometrů.

To platí i v České Lípě , kde mohou lidé vyzkoušet jízdu od celé řady místních poskytovatelů taxislužby. O cenách za jízdu se však zájemci často na webu nebo facebookových profilech taxislužeb mnoho nedočtou a tak jsme se poptali přímo některých taxikářů, kolik jejich služba stojí. A co všechno kromě přepravy osob vlastně nabízejí.

Zvednout telefon, nahlásit adresu, počkat a pohodlně se dostat třeba s nákupem domů, do lékárny, z hospody, na koncert, z nemocnice nebo při půlnočním hladu na benzinku pro bagetu. Pokud to někdo nevnímá jako zbytečný luxus, tak není nic jednoduššího, než si zavolat taxi.

„Záleží také na druhu objednání. Přes mobilní aplikaci je jízdné vždy levnější o cca 10 procent. Poskytujeme slevy i pro pravidelné zákazníky při objednávání přes aplikaci. O slevu si lze zažádat na našich webových stránkách. Je tam k tomu formulář,“ říká jednatel Tomáš Novotný. Slevy mají u ADB Taxi také senioři, jízdné po městě je pro ně od 55 korun.

Kromě aplikace lze pro objednání vozidla využít i klasické zavolání na non-stop dispečink nebo formulář na webových stránkách. Vedle osobní přepravy nabízí také doručování zásilek prostřednictvím společnosti ADB cargo, která se věnuje vnitrostátní a mezinárodní spedici a autodopravě. Problém služba nemá ani s přepravou dětí. „Všechna naše vozidla jsou vybavena podsedáky,“ dodává Novotný.

Od 80 korun po městě, od 200 korun do Nového Boru. Takové jízdné si účtuje Maxi Taxi, jedna z nejdéle fungujících taxislužeb ve městě. Na webu www.taxi-vesely.cz najdou zájemci poměrně podrobný ceník jízdného do jednotlivých lokalit v České Lípě i celém regionu. A například na Na letiště Václava Havla v Praze se s touto taxislužbou dostanete od částky 2000 korun.

„Samozřejmostí jsou slevy pro stálé zákazníky i seniory,“ podotýká za Maxi Taxi Miroslav Procházka. Zákazníci mohou využít také kurýrní službu, nechat si přepravit drobný náklad, objednat si taxi na celý den i noc nebo jednodenní taxi výlet.

Slušným jednáním a rozumnými cenami se na svém webu prezentuje služba Cool Taxi Česká Lípa, která stejně jako ostatní funguje non stop. Po městě se cena jízdného pohybuje od 80 do 100 korun, v závislosti na tom, zda se jedná o tarif nebo smluvní cenu. Cesta do Nového Boru přijde zákazníka na 250 – 300 korun.

Zavedenou společností v Lípě je také Taxi Mariánská, která nabízí širokou škálu služeb od non-stop taxi, přes odvoz většího množství zákazníků najednou pomocí mikrobusu až po turistické vyjížďky v rámci Českolipska i mimo něj. Platit lze hotově, kartou pomocí terminálu, popřípadě na fakturu.

Taxislužbu i stěhování pak nabízí společnost Old Fox. A nejen to, funguje také jako „drink servis“, tedy non stop rozvoz alkoholických, nealkoholických nápojů a cigaret a zařídí i vyzvednutí zákazníka včetně jeho vozidla.

„Taxislužby využívám po městě spíš výjimečně, když už opravdu není jiná možnost. Vzhledem k tomu, jak je Lípa malá, trvá jízda vždy jen pár minut a tak moc neřeším, jak vypadá auto nebo jestli je řidič nějak extra příjemný. Když už bych měl něco hodnotit, tak rychlost přistavení vozu a cenu, to je pro mě rozhodující,“ říká obyvatel českolipského sídliště Špičák Pavel Dočekal.

V poslední letech stále oblíbenější alternativní služby jako Uber, Liftago nebo Bolt v České Lípě zatím nefungují. I tak mají lidé ve městě z čeho vybírat. Podle webového portálu chcitaxi.cz si zadá v průměru každý měsíc do internetových vyhledávačů slova „Taxi Česká Lípa“ víc než 1 000 lidí, v některých měsících se dokonce počet vyhledávání blíží dvěma tisícovkám. I to je v porovnání s ostatními městy v přepočtu na obyvatele mírně podprůměrné.

„Klienti, kteří hledají odvoz, mají na výběr z dostatečného množství taxislužeb. Je pravdou, že některé by měly zapracovat na svém vozovém parku, ochotě řidičů a dochvilnosti, ale dá se najít dost takových, které poskytnou velmi kvalitní služby na vysoké úrovni za příznivé ceny,“ uvádí portál, který shrnul i komentáře zákazníků. Ti pozitivně hodnotí profesionální řidiče, možnost platby kartou nebo levné svezení. Kritizují naopak nespolehlivost, staré vozy nebo pozdní přistavení vozu.

