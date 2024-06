Město Česká Lípa se rozhodlo zřídit vlastní technické služby, což by mělo přinést úsporu nákladů a efektivnější správu městského majetku. Nová společnost, která začne fungovat příští rok, bude sídlit v areálu v Poříční ulici a zaměstná 55 lidí. Radnice očekává, že tržby dosáhnou 70 milionů korun ročně, přičemž zisk by měl činit 1,5 milionu korun.

Technické služby mají za úkol i třeba úklid ulic. Ilustrační foto. | Foto: Adam Hudec

V pondělí o tom rozhodli zdejší zastupitelé. Dosud město za služby, které by měla nová společnost Technické služby Česká Lípa, platilo kolem 50 milionů korun ročně externím firmám. Na základě nových smluv ale nyní náklady vzrostly více než o polovinu na 76,6 milionu korun, za některé služby chtějí externí dodavatelé i více než dvojnásobek.

V příštím roce by se tak měla nová společnost patřící městu rozjet. Podle informací ČTK záměr počítá s 55 zaměstnanci, tržby by se měly postupně dostat zhruba na 70 milionů korun, zisk společnosti by se měl pohybovat kolem 1,5 milionu korun.

Evropské volby ve věznici. Ve Stráži mělo zájem dvacet procent odsouzených

Technické služby budou sídlit v areálu v Poříční ulici. „Jsou tam administrativní budovy, garáže, sklady, dílny i odstavné plochy," popsal místostarosta České Lípy Martin Brož. Do areálu je třeba podle odhadů investovat kolem 25 milionů korun, desítky milionů budou třeba i na nákup nové techniky. Městská společnost by měla udržovat, spravovat a zhodnocovat městský majetek a zajišťovat služby, které dnes město zadává na základě veřejné soutěže externím firmám. Start spolkne cirka 50 milionů korun.

„Další prostředky bude do technických služeb město vkládat později, tak jak to bude potřeba," sdělila starostka Jitka Volfová. Chod města ani investice založení nové firmy neohrozí. Radnice si od projektu slibuje úsporu nákladů. Tržby nové společnosti by se měly postupně dostat zhruba na 70 milionů korun, zisk společnosti by se měl pohybovat kolem 1,5 milionu korun.

