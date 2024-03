Co se v článku dozvíte?

První tip na restauraci, kde vám udělají dobrý smažený sýr, je od obyvatele České Lípy Zdeňka Hradeckého. On rád zajde do restaurace Nebe. „Není na přepáleném tuku a má vhodnou konzistenci. Někde se to rozteče, někde je to moc tuhé a tento je tak akorát,“ svěřil se, proč si ho dává zrovna tady. Podle jedné ze servírek z Nebe jich denně prodají přibližně 20 a dát si ho tam můžete v poledním menu za 159 korun.

Majitel českolipské virtuální restaurace Bez talíře Jan Ježek se podělil o své tipy na skvělý smažený sýr. „My ho děláme ze 48 % goudy. Porce je taková, že si někteří přikoupí ještě jedny hranolky a vezmou si ho pro dva nebo i pro tři. Byť jsou v nákupu nejdražší, tak bereme takzvané super crunch, takže by měly po dobu 20 minut vydržet super křupavé,“ prozradil Ježek.

Přiznal, že nejlepší je, když zákazníci přijdou přímo do restaurace a dostanou ho tak hned, protože při dopravě jídlo trošku utrpí. „Z toho důvodu máme speciální víčka na krabičky, kdy se jim prorazí dírky, aby docházelo k odpařování vody. K sýru podáváme domácí tatarku,“ doplnil.

Zdroj: Ladislava Sdrzallek

Podnik začali paradoxně provozovat v době covidu, když gastronomie trpěla. Z toho také vznikl koncept virtuální restaurace a je úspěšný dodnes. „My jsme virtuální restaurace, takže máme hlavně rozvoz,“ zdůraznil.

Nejlevněji ho tady lidé pořídí, když zavolají a přijdou si ho osobně vyzvednout. „Na street foodu stojí 135 korun. Druhá nejlevnější verze je, že si ho objednají na našich stránkách, dokonce je tam už rok akce, že máme po Lípě rozvoz zdarma,“ uvedl Jan Ježek.

Nápadů na další koncepty je mnoho a nově vznikající konkurence se nebojí. „Potom, co v centru České Lípy vymizely obchody a lidé jezdí do supermarketů, tak ať tu alespoň vznikne gastro zóna, aby to město bylo pro lidi něčím zajímavé,“ myslí si.

Smažený sýr Křupavý a zlatavý pokrm se vyskytuje i v jiných evropských kuchyních už od středověku, známý je například v italské a rakouské kuchyni. Původně byl považován za jídlo pro vyšší vrstvy společnosti, v Česku se stal velmi populární už za 1. republiky. V současnosti je jedním z nejpopulárnějších českých jídel, nalézt ho lze v jídelníčku levných i vyhlášených restaurací.

Další náš tip, kde si dát chutný smažený sýr, je restaurace Střelák. Na kvalitu surovin tam sází majitelka Eva Blahníková. „Máme kvalitní vstupy, výbornou domácí tatarku, na polotovary si vůbec nehrajeme a kuchaři si dělají všechno sami od začátku až do konce,“ shrnula proces přípravy a dodala, že to není jen o sýru. „Musíte mít i kvalitní fritovací tuk. Obyčejný tuk do fritézy se rychleji přepaluje. To samé je se strouhankou,“ řekla.

Zavzpomínala, že jejich dodavateli strouhanky přestali vozit tu, kterou potřebovali a trvalo měsíc, než nalezli vhodnou alternativu, jež byla potřebně jemná. „Domácí vajíčka bohužel kupovat nesmíme. Do gastra musíme mít taková, která prošla kontrolou a samozřejmě máme výbornou domácí tatarku,“ uvedla s tím, že nakoupit tatarku hotovu, není vhodná strategie.

Smažený sýr podle ní rozhodně není na přípravu nejsnazší. „Kuchaři musí být šikovní a já se přiznám, že ho doma vůbec nedělám. Manžel ho má rád a musí chodit do restaurace, protože já ho neumím právně obalit a připravit, aby mi na pánvi nevytekl,“ přiznala a podotkla, že doma nemá ani fritézu.

Na Střeláku se dá smažák pořídit v poledním menu s menší gramáží za 159 korun a pak je minutkový. Ten je možné si objednat kdykoliv večer nebo přes den a stojí 115 korun pouze sýr a pak si k němu každý přiobjedná tatarku nebo kečup a přílohu. Hranolky jsou za 49 Kč a tatarka za 30.

Martin Dušička je v Motorestu U Koně na Práchni majitelem, provozovatelem a kuchařem v jedné osobě. I on se chlubí, že jejich smažený sýr sází na trochu vyšší kvalitu surovin. „A hlavně děláme vše na objednávku. Nic nepřipravujeme dopředu. Tím je to čerstvější, než kdybychom to zachlazovali. Používáme vlastní speciální těstíčka, která také dodají své,“ pochlubil se.

Kvalitní sýry jsou samozřejmostí. „Používáme 45 % Jihočeský eidam,“ specifikoval typ. Nejvíce sýrů prodá o víkendech to je v desítkách, ale samozřejmě se to střídá. „V sezóně, když začínají zahrádky, tak je to kolikrát stovka,“ zasmál se a dodal, že kdo neholduje masovým pokrmům, tak si dá právě smažáček nebo žampiony, květák a podobně.

Smažený sýr tam na objednávku vyjde na 170 korun i s tatarkou, k tomu plus hranolky za 50 Kč. Pro děti je pak padesátigramová porce včetně tatarky a brambor za stovku.