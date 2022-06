„Na začátku jsem měla strach, že mě oslovení vyhodí. Přeci jenom to byl takový pubertální projekt a malovala jsem živnostníkům vzdušné zámky,“ nastínila začátky projektu Totálně lokálně Hrušková, která pracuje jako zdravotní sestra v českolipské nemocnici. Nyní se ve fotografování střídá s Nikolou Veselou a hlavně se zaměřuje na psaní textů.

Ve své snaze vytrvala, během půl roku se jí podařilo nashromáždit prvních deset příběhů. Oslovila spolužačku z gymnázia Sašu Haškovou, aby nakreslila list lípy. Ten slouží jako logo projektu a zároveň jako mapa s vyobrazením jednotlivých podnikatelů. Právě žilnatina listu má připomínat městské ulice. Trojlístek doplnil Jakub Mencl, který dal projektu grafickou formu a vytvořil šablony.

Zbývalo už jen vymyslet název. „Kuba nám ukázal anglickou stránku Totally Localy. Tam psali, že budou rádi, pokud se jejich myšlenka podpory drobných podnikatelů bude šířit dál. Zuzku pak napadlo přeložit to do češtiny, a tak vzniklo jméno projektu,“ přiblížila Hrušková.

Totálně lokálně přineslo za svou dvouletou existenci už třicet příběhů. Nechybí mezi nimi hodinářství, zlatnictví, knihkupectví či optika a aromaterapie. Jelikož to nadšenci dělají ve svém volném čase a zadarmo, rozhodli se vydat cestou sociálních sítí. Vytvořili si profil na Facebooku a Instagramu. Pak se jim začali ozývat sami živnostníci s tím, že mají zájem se do projektu zapojit. Vlastní tipy na oblíbené obchůdky posílají i obyvatelé České Lípy. S blížícím se létem by chtěli příběhy publikovat častěji, aby to na stránce žilo. „Razíme heslo, že je důležité hýčkat si drobné podnikatele, kteří usilují o oživení českolipského centra. Ukázat město z pohledu obyčejného zákazníka,“ zdůraznila iniciátorka nápadu.

Tvůrci si na začátku stanovili kritéria, o kom budou psát. Stopku dostaly veškeré podniky, které jsou součástí řetězců. Dále nezařadili kosmetické služby z toho důvodu, že není v jejich časových možnostech obejít například všechny kadeřnice a vyzkoušet nabízené služby. Stejně dopadly i restaurace.

„Po delším zvažování jsme se rozhodli začlenit kavárny. Jejich majitelé jsou živnostníci, kteří se snaží o to, aby se Lípa stala lepším místem,“ vysvětlila Hrušková. Zájemci se tak mohou seznámit s majiteli Café u Madony, Pala-Waff a Kafe Laky. Prostor dostala i vegetariánská jídelna Šambhala a Balkán bistro. „To, že o někom nenapíšeme, ale neznamená, že ho nechceme podporovat. Sdílíme na Facebooku například jejich nabídku či novinky,“ dodala.

Autorům se od zapojených podnikatelů dostává pozitivní zpětná vazba. Nestalo se, že by se jim něco nelíbilo či byli nespokojení s výsledkem. To samé platí u zákazníků, kteří už lokální obchodníky podporují, a těch, kteří díky projektu Totálně lokálně odhalili místní poklady. „A najdou se tací, kteří na stránku napíšou negativní zkušenost. Těm pak doporučuji, že by bylo nejlepší, kdyby to zkusili přímo vyřešit s dotyčným podnikatelem,“ podotkla Hrušková.

Kdyby je oslovili další podobně smýšlející lidé, že plánují rozjet stejný projekt v jejich městě, nebránili by tomu. Naopak, půjčili by jim šablony a poskytli veškeré know-how. Na příští rok plánují trička, kožené placky a nášivky na čepice s logem lipového listu. Do budoucna by rádi všem příběhům dali tištěnou podobu a texty nechali k dispozici v kavárnách a podnicích, ve kterých se dá posedět. „Chceme příběhy dostat mezi ty, kteří nejsou aktivní na sociálních sítích, turisty a lidi, kteří nepocházejí z České Lípy,“ uzavřela Tereza Hrušková.