/FOTO, VIDEO/ Kdo umí, ten umí! Tak stručně a výstižně se může už roky mluvit o taneční skupině Tutti Frutti z České Lípy, která se už po několikáté nominovala na mistrovství Evropy Hip Hop Unite. A v chorvatské Opatiji si i letos vedli na výbornou.

Tutti Frutti vytančili na mistrovství Evropy dvě medaile. | Video: Daniel Phillip Tachecí

Cesta českolipských tanečníků na evropský šampionát začala na domácím mistrovství, soutěži Taneční skupina roku. Letos poprvé se z ní na Hip Hop Unite nominovaly hned tři složky, velké skupiny dětí, juniorů i dospělých.

Dvoupatrovým autobusem se tak do Chorvatska na konci května vydala reprezentace čítající 63 lidí. A to i díky podpoře široké veřejnosti. „Na financování nákladné cesty jsme uspořádali sbírku přes Startovač a potřebná suma se nakonec podařila vybrat, za což patří velké díky každému, kdo se rozhodl přispět. Bez vás by se ten sen rozplynul,“ vzkázala hlavní trenérka skupiny Kateřina Kohoutová.

Na Fruťáky čekala v cíli tři náročná soutěžní kola, do finálové sedmičky se nakonec probojovaly všechny věkové kategorie českolipských tanečníků. Tím ale jejich úspěšné tažení neskončilo. Skupiny dětí i dospělých získaly třetí místa a tituly 2. vicemistrů Evropy. Těsně ze medailovými pozicemi skončili junioři. „I na ně jsme ale neskutečně pyšní, protože měli ve své kategorii největší konkurenci a navíc byli nejmladší,“ zdůraznila trenérka.

Celá soutěž podle ní opět nabídla super podívanou, inspiraci i možnost setkat se s dalšími tanečníky z celé Evropy. „Vnímám to jako obrovský úspěch naší školy, a to už samotnou nominaci. Hlavně děti takový šampionát vždy ohromně posune, když vidí v akci ostatní kvalitní týmy. Mohou se s nimi porovnat a především si uvědomí, že věci, které jim říkáme o soustředění se na techniku pohybu a výraz, neříkáme jen tak. Že se na tyto parametry na podobných soutěžích opravdu klade velký důraz,“ dodala Kohoutová.

Českolipskou skupiny nyní čeká kromě oslavy i další mistrovství České republiky, kde zabojují o nominaci na světovou soutěž. Tu bude potřetí hostit portugalské město Obidos.

Tanečníci Tutti Frutti se evropské i světové soutěže Hip Hop Unite účastní pravidelně. Na svém kontě už mají dva tituly vicemistrů světa, dva vicemistrů Evropy a v roce 2015 slavili evropské vítězství. Mezi jejich další úspěchy patří osm titulů Mistrů České republiky. Pro své show v pražské O2 aréně si je v roce 2019 vybral populární moderátor Leoš Mareš. Skupinu Tutti Frutti funguje v České Lípě od roku 2008. V současné době v ní tančí kolem skoro 200 dětí a dospělých.