/FOTO/ Českolipská taneční skupina Tutti Frutti si po roce opět vybojovala účast na květnovém mistrovství Evropy Hip Hop Unite, které se koná v chorvatské městě Opatija. Pro dětskou, juniorskou a dospělou reprezentační složku nyní shání finanční prostředky, aby si mohli splnit svůj sen.

Českolipská taneční skupina Tutti Frutti se na evropskou soutěže Hip Hop Unite nominovala z Mistrovství Čech, kde dosáhla na první a dvě druhá místa. | Foto: Tutti Frutti

„Obří pílí a dřinou jsme se na tento závod nominovali z Mistrovství Čech, kde jsme v neskutečné konkurenci dosáhli na první a dvě druhá místa. Proto doufáme, že se naše tvrdá práce opět zúročí i na mistrovství Evropy. Trénujeme až čtyřikrát a v každém tréninku ze sebe vydáme maximum,“ říká hlavní trenérka českolipských tanečníků Kateřina Kohoutová.

Do Chorvatska by mělo vyrazit 58 dětí. Výjezd do zahraničí je pro skupinu i rodiče finančně náročný a pokud se nepodaří sehnat dostatek peněz, byl by start „Fruťáků“ v Chorvatsku ohrožen. Proto skupina shání podporu i přes webový portál startovac.cz, kde projekt najdete pod názvem TF společně za titulem Mistrů Evropy.

„Jsme si vědomi, že celkové náklady pro účast v závodě jsou opravdu vysoké, proto jsme náš finanční cíl určili ve výši 200 tisíc korun,“ dodává Kohoutová. Kampaň poběží ještě týden a vybrána je už více než polovina sumy.

Tanečníci Tutti Frutti se soutěže Hip Hop Unite účastní pravidelně. Na svém kontě už mají dva tituly vicemistrů světa, dva vicemistrů Evropy a v roce 2015 slavili evropské vítězství. Mezi jejich další úspěchy patří osm titulů Mistrů České republiky. Pro své show v pražské O2 aréně si je v roce 2019 vybral populární moderátor Leoš Mareš.

Zdroj: Youtube

Skupinu Tutti Frutti funguje v České Lípě od roku 2008. V současné době v ní tančí kolem skoro 200 dětí a dospělých.