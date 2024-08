Kniha je však určená i odrostlému publiku. „Je pro dítka od pěti let do neurčita. Když jsme knihu s maminkou dávaly číst našim kamarádkám, všichni se smáli. Přišlo mi, že se líbí i dospělákům,“ usmála se dvojnásobná matka.

Rýmy spisovatelku napadají od dětství a protože učí, její múzou jsou především žáci. „Mám ráda smích a humor. Už roky si zapisuji to, co děti ve škole vtipného řeknou nebo udělají. Básnička mě většinou napadne na procházce se psem. To pak rychle peláším domů a napíšu ji,“ popsala proces své tvorby.

„Vstoupila jsem do knihkupectví. Paní vyložila knihy na pult. Já jsem do nich nahlédla, ale připadaly mi prvoplánové. Řekla jsem ji: To přece nemohu dát páťákům. To píšu lepší. A ona odvětila, že je mám tedy vydat,“ zavzpomínala.

Kniha bude dárkem k jejímu životnímu jubileu. „Letos mi bude padesát, tak jsem si říkala: Něco s tím zkus udělat. Poslala jsem několik básniček do nakladatelství, ale tam mi řekli, že jsou sice hezké, ale neznámý autor v dnešní době nemá šanci nic publikovat,“ konstatovala absolventka vysoké školy v Ústí nad Labem.

close info Zdroj: archiv L. Houdkové zoom_in Lenka Houdková, učitelka prvního stupně na základní škole v českolipské Pátově ulici, se rozhodla vydat svou první knihu humorných básniček s názvem Školní (ne)řád.Sehnala tedy sponzory a knihu vydala vlastním nákladem. „S pomocí pražského redaktora Tomáše Krejčího, který se živí natáčením reklam spolu s krátkými filmy a knihy má jako koníček, jsem ji vydala vlastními silami,“ prozradila. Krejčí nalezl ilustrátora, udělal korektury, zajistil tiskárnu. „Moji ideu posunul do reálného světa,“ poznamenala.

Vydat knihu vlastním nákladem je docela drahá záležitost. „Za jednou publikací stojí hodně lidí a spousta peněz, což mě překvapilo. Vydáváme tisíc výtisků a to vyšlo skoro na sto tisíc korun,“ vysvětlila. Přiznala, že nyní už ceny knih hodnotí jinak. „Když jdu do knihkupectví a vidím, kolik stojí konkrétní kniha, podívám se na ni, a už vím, co vše je za tím, že ji vůbec mohu držet v ruce. Najednou mi drahá rozhodně nepřijde,“ přiznala.

Nejtěžší ze všeho bylo sehnat peníze. „To bylo na mě. Moc děkuji všem sponzorům. Je jich hodně a jsou vesměs z řady přátel a nebo rodičů mých bývalých či současných žáků, kterým se daří v podnikání. Ale také například moje maminka,“ uvedla. Pěti tisíci přispělo i město, a zajistilo sponzora, který dodal stejnou částku. Zbývajících 20 tisíc korun doplatila ze svého rozpočtu. „Takhle se to poskládalo,“ popsala finanční stránku věci.

Výtisk, který si čtenář zakoupí u ní na autogramiádě vyjde na 200 korun. Pokud se rozhodne objednat si ho, zaplatí mezi 250 až 260 korunami. Distributor si totiž většinou nechává okolo 65 % z ceny. Mají jím být Knihy Dobrovský, ale smlouva zatím není podepsaná.

Ze všeho nejnákladnější jsou barevné ilustrace. „Nejen, že musíte zaplatit ilustrátora, ale i tisk v barvě je velmi drahý,“ řekla. Proto má barevný obrázek pouze na obálce knihy a uvnitř nalezneme 8 černobílých ilustrací. „Snažili jsme se vyjít s penězi tak, aby publikace nebyla příliš drahá. Nechtěla jsem nabízet knížku za 350 Kč a lidé pak zvažovali, zda si ji koupí nebo ne,“ pokrčila rameny.

Kolik je za vydáním knihy práce, netušila. Přesto by se do tohoto podniku pustila znovu. „Jen se obávám, že bych už nesehnala sponzory,“ řekla.

Kniha bude mít dva křty. První proběhne 10. října v bývalé restauraci Nebe. „Pokřtí mi ji herec Tomáš Karger, což je kamarád mého muže, takže pozvání přijal. A také můj spolužák ze základní školy, první náměstek primátora Libereckého kraje Honza Sviták,“ pochlubila se hosty.

Druhý křest bude součástí Českolipského divadelního podzimu. „Pokřtím ji v Jiráskově divadle v 10:00 před premiérou pohádky, která se jmenuje Za pět minut dvanáct. Ochotníci několik básniček zarecitují,“ doplnila. Kmotrem zde bude ředitel českolipské knihovny Michal Prokop.

Z tiskárny by měla vyjít 22. září a 300 exemplářů je určených na křty. Zbytek poputuje do distribuční sítě.

close info Zdroj: archiv L. Houdkové zoom_in Školní (ne)řád Komu se nechce, tak nepřijde do školy.

Zásadně neplnit domácí úkoly.

Dělat jen to, co se komu líbí.

Povoleny jsou při práci veškeré chyby. Vrčení, dupání, zlobení vítá se,

zákaz smíchu a veškeré legrace.

Při hrách se podvádí- nic není fér.

Pravidla sestavil sám velký Lucifer. Porušení tohoto školního (ne)řádu,

trestá se taháním za nos a za bradu.

Komu to i tak nebude stačit,

bude za trest při hodině svačit.

Berte to vážně, to není žert,

pravidly se řídí každý žák-čert!

