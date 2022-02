V rámci nové smlouvy navíc město uvažuje o zařazení nových prostranství, která se doposud neuklízela. Jen pro letošní rok má město Česká Lípa v rozpočtu na údržbu a čištění komunikací připravenou částku celkem 28,6 milionu korun.

Podívejte se, kde točil herec Háma. S karavanem byl na Skále smrti u Kunratic

„V minulých letech jsme se intenzivně zabývali maximálním zefektivněním prováděných činností v oblasti čištění a údržby komunikací. Přestože jsou k nám zimy, co se sněhové nadílky týče, docela milosrdné a pozitivně se to projevuje na straně nákladů na zimní údržbu, podepisuje se nepříznivě na stavu komunikací střídání období nízkých mínusových teplot a oblev. Nikdo ale neví, co se může stát v dalších letech, proto raději počítáme s částkou vyšší,“ řekl českolipský místostarosta Jaroslav Turnhöfer