Nová rámcová smlouva na letní i zimní údržbu komunikací na další čtyři roky, měla začít platit 1. července 2024. V soutěži zvítězila společnost AVE, která tyto služby ve městě zajišťovala posledních 18 let.

Podle dopisu, který vedení firmy v uplynulých dnech rozeslalo zastupitelům, ale AVE s podpisem otálí. Důvodem je nově založená společnost Technické služby města Česká Lípa, která by měla údržbu komunikací převzít v dubnu 2025, tedy podstatně dříve než dojde k řádnému ukončení rámcové smlouvy (30. 6. 2028).

„Plánované převzetí služeb jiným poskytovatelem ve výše uvedeném termínu je pro nás klíčovou informací, která nebyla součástí zadávacích podmínek. Plán na založení vlastních technických služeb města Česká Lípa sice není novinkou, avšak v rámci dosavadních informací od vedení města jsme byli ujišťováni, že případné založení vlastních technických služeb se má dotýkat pouze pracovníků poskytujících ruční úklidy či drobné práce související s městským mobiliářem, nikoliv komplexního plnění zimní a letní údržby,“ stojí v dopise podepsaném regionálním ředitelem AVE Janem Žurkem a ředitelkou českolipské provozovny Lindou Simurníkovou.

Starostka Jitka Volfová (ANO) tvrzení firmy jednoznačně odmítá. „Nezakládá se na pravdě. Nevím, od koho firma získala uváděné informace a s kým tedy jednala. Navíc od března, kdy byl projednáván záměr zřízení technických služeb na zastupitelstvu města Česká Lípa, byly veřejně dostupné informace o zamýšleném rozsahu činností vykonávaných technickými službami. Nepochybuji o tom, že se firma s uvedenými informacemi seznámila,“ informovala starostka na facebookové stránce města.

Podle mluvčí českolipské radnice Kristýny Kňákal Brožové jednání o uzavření nové rámcové smlouvy stále probíhají, stejně jako samotné výběrové řízení. „Čekáme na výsledek jednání s vybraným uchazečem. Jsme připraveni situaci řešit, i když vybraný uchazeč smlouvu nepodepíše. O dalším vývoji situace budeme včas informovat,“ uvedla mluvčí.

Firma v dopise nabízí městu dvě možné varianty dalšího postupu, které by vedly ke kompromisu. A to uzavření smlouvy s objednávkou služeb minimálně do 30. dubna 2027, případně společný podnik AVE a městských technických služeb. Hlavními benefity této transakce by pro město podle vedení firmy bylo získání strojního vybavení, personálního obsazení zkušenými pracovníky a provozního know-how, možnost využívat zkolaudovaný sklad posypového materiálu a v neposlední řadě i nyní vysoutěžené rámcové smlouvy na veřejnou zakázku.

Nepodepsání smlouvy na údržbu komunikací může mít podle opozičních zastupitelů za SPD vážné důsledky pro město a jeho obyvatele. „Potřebujeme, aby technika vyjela do ulic hned, nikoliv za rok. Bohužel ale nyní není čím, a nejsou na tuto práci ani lidé. Současná nejistota ohledně údržby města je nepřijatelná a vyžaduje rychlé a efektivní řešení. Pokud se tak nestane, budeme usilovat o svolání mimořádného zastupitelstva, které by mělo situaci řešit,“ sdělila předsedkyně klubu zastupitelů za SPD Romana Žatecká.

Podle mluvčí radnice je o úklid postaráno i v současné době. Město si u firmy AVE jednorázově objednalo dílčí práce v omezeném rozsahu. „Úklid města je po přechodnou dobu zajištěn dle potřeb,“ potvrdila Brožová.

O zřízení vlastních technických služeb rozhodlo českolipské zastupitelstvo 10. června. Nová městská společnost by měla postupně převzít správu a údržbu městského majetku, zajišťovat služby, které dnes město zadává na základě veřejné soutěže externím firmám, jako je údržba veřejného osvětlení, zeleně a také komunikací.

Do základního kapitálu nové společnosti s ručením omezeným vložilo město 50 milionů korun, celkové náklady na zřízení technických služeb odhadlo na 150 milionů korun. Tato investice by měla pokrýt jak nákup techniky, tak nezbytné opravy v areálu v Poříční ulici, kde bude společnost sídlit. Předpoklad je, že bude mít okolo padesáti zaměstnanců.

„Od založení vlastních technických služeb si slibujeme především efektivnější způsob údržby města. Chceme, aby naše město bylo čistší, aby bylo řádně posekáno a aby byla práce v ulicích města vidět. Vlastní společnost nám navíc umožní pružněji, rychleji a flexibilněji reagovat na okamžité požadavky, což nyní není vždy úplně možné. Naše společnost pak bude zajišťovat činnosti nejen pro město, ale i pro naše příspěvkové organizace, případně pro jiné obce, města a další,“ uvedla starostka města Jitka Volfová.

Jako první by měla společnost města provádět údržbu zeleně, veřejného osvětlení, úklid zastávek MHD, letní čistění a zimní údržbu komunikací, údržbu svislého dopravního značení, údržbu laviček a mobiliáře, silniční světelné signalizace, dětských hřišť a sportovišť, provádět instalaci vánoční výzdoby a technicky zajišťovat akce města.

Než bude společnost schopná činnosti vykonávat, budou je pro město zajišťovat stávající smluvní partneři. Jakmile se společnost stabilizuje, měla by se starat také o údržbu dešťové a drenážní kanalizace, údržbu vodních toků, vodorovné dopravní značení, opravy přístřešků zastávek MHD, deratizaci, provoz parkovacího systému, údržbu pohřebišť, svoz a likvidaci odpadu a správu bytového fondu.

V souvislosti s technickými službami schválili zastupitelé také záměr vložení areálu v Poříční ulici do majetku společnosti. Jelikož je v areálu 17 nájemníků, zhruba polovinu z nich bude třeba vypovědět. Prostory, které budou potřebné pro provoz společnosti, by pak měly být volné na konci září 2024.

Záměr zřízení vlastních technických služeb odsouhlasili zastupitelé již na svém jednání v březnu letošního roku. Poté následovala diskuse o tom, jakou právní formu budou technické služby mít. Volba nakonec padla na společnost s ručením omezeným.

