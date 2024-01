Martina Hykšová si do nové úřadovny přišla spolu se synem vyřídit své záležitosti jako jedna z prvních. „Dojmy máme zatím příznivé a myslím, že budeme i rychle odbavení a vše bude bez problému fungovat. Hlavně je dobře, že je to ve středu města a vše je na jednom místě. Pro lidi je tak úřad dostupnější. Krásně sem dojedou městskou dopravou,“ shrnuje. „Zastávka je kousek,“ dodává její malý syn.

„Stejně jako dnes i tehdy tu bylo 60 míst pro zaměstnance, jenže v důsledku vzniku konkurence už pojišťovna dům nenaplnila. Poslední poradce tu byl v roce 2012. V té době měl už dům jiného majitele, který si nevěděl rady s tak velkým administrativním objektem ve městě, jako je Česká Lípa, takže postupně chátral. Před čtyřmi roky už začínal být i nebezpečný, protože opadávala omítka na fasádě. Naštěstí to dobře skončilo,“ doplňuje architekt.

Objekt koupilo v roce 2019 za 18 milionů korun město Česká Lípa. Zastupitelé plánovali pouze částečnou opravu, ale budova byla v takovém stavu, že byla nutná kompletní rekonstrukce.

„Hrozilo, že z budovy bude ubytovna a to by pro naše město nebylo nic příjemného. Jsem ráda, že se to podařilo i vzhledem k tomu, že se nacházíme v památkové zóně a nebylo jednoduché s památkáři dojednat vše, co jsme si představovali. Výsledkem je to, co zde vidíme,“ připomíná starostka České Lípy Jitka Volfová.

Fotovoltaické panely instalované na střeše a tři velké nádrže na dešťovou vodu v prostoru před budovou by měly zajišťovat nízkonákladový provoz, který je šetrný k životnímu prostředí. Budova disponuje rovněž centrálním řízením a je bezbariérová. „Podlaha v přízemí je jediné, co tu je původní,“ říká mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová a hledí dolů z prostoru atria. Právě podlahové konstrukce byly největším problémem a vzhledem k současným normám se musel vyměnit i výtah.

Zhotovitelem stavby je firma CL-Evans, která zakázku vysoutěžila za 85,5 milionu korun. Konečná cena se však vyšplhala o 10 milionů korun výše. Městu se podařilo získat 13,5 milionu korun coby dotaci ze státního fondu životního prostředí. Náklady za nábytek činily 6,5 milionu korun.

Úřadovna bude otevřená každý den od 8.00 do 11.30 a ve středu a v pátek do 17.00. Mnoho záležitostí se dá také zařídit on-line přes Portál občana. „Doufáme, že s novou úřadovnou se nám rovněž podaří nastartovat i Portál občana, aby si lidé mohli řadu věcí vyřídit on-line,“ podotýká místostarosta Jakub Mencl.

Do nového objektu se přesunulo přibližně 60 úředníků z jiných tří budov městského úřadu, a to z ulic U Vodního hradu, Jindřicha z Lipé a Děčínské (naproti soudu), pro něž bude nalezeno jiné využití. „V budově U Vodního hradu budou prostory k pronájmu, chceme zde mít třeba ordinace a byty pro lékaře, v budově v ulici Jindřicha z Lipé chceme vybudovat byty a do prázdné budovy v Děčínské ulici se částečně přesune archiv městského úřadu a také odbor školství,“ doplňuje místostarosta Martin Brož.

Další velké plány

Chystá se i rekonstrukce Kounicova domu, který je kulturní památkou a do jehož prostor by měl přesídlit dům dětí a mládeže. „Letos nás rovněž čeká dokončení koupaliště a v plánu je rekonstrukce stadionu. U něj je projektová dokumentace vyčíslená na 32 milionů korun, ale toto číslo se ještě může maličko změnit. Znovu bychom chtěli zopakovat soutěž na skatepark. Zde diskutujeme s projektanty, kteří mají takové stavby za sebou, jak to provést, abychom významně neomezili jeho využití. Na Škroupově náměstí se musela doprojektovat dešťová kanalizace, ale věříme, že by se v letošní roce mohl vysoutěžit projekt a v příštím s ním začít. Záleží, také na SČVK, aby zahájili stavbu dešťové kanalizace včas,“ doplnila ještě starostka informace k dalším chystaným projektům.