Česká Lípa – Na Jeřábkově náměstí by za pár let mohla začít růst moderní bibliotéka.

Městská knihovna Česká Lípa. | Foto: www.knihovna-cl.cz

Tak už i na knihy došlo. V pondělí českolipská radnice vyhlásila soutěž na podobu nové knihovny. Provizorium, které „zdobí“ Českou Lípu v jejím historickém srdci, by mohlo za pár let zmizet. Pokud to tedy nedopadne jako s nedávným a nakonec neuskutečněným plánem na výstavbu divadla ve stejné lokalitě.