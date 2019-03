Občané České Lípy mohou přicházet se svými nápady, město na ty nejlepší rezervuje milióny. Možnost rozhodnout o investicích za stovky tisíc korun dá radnice i v příštím roce. Formou takzvaného participativního rozpočtu.

„Občané Lípy mohou začít znovu vymýšlet a po spuštění projektu i navrhovat,“ vyzval místostarosta města Jaroslav Turnhöfer (Živá Lípa). Jak zdůraznil, se svými nápady a náměty mohou lidé ale přicházet kdykoli, tedy bez ohledu na projekt Tvoříme město. „Náměty, návrhy, nápady a tipy na zlepšení života občanů našeho města vítáme. Každý prospěšný návrh zrealizujeme bez ohledu na to, zda byl nebo nebyl součástí projektu Tvoříme město,“ řekl Turnhöfer.

Zastupitelé na uskutečnění nových nápadů opět hodlají pamatovat v rozpočtu města. O konkrétní výši částky na druhé kolo ovšem ještě nerozhodli. Podle místostarosty Turnhöfera o tom koalice chce jednat, ale zřejmě se shodnou na obdobné výši participativního rozpočtu jako loni, tedy na pěti milionech korun.

Zastupitelé také ještě pilují pravidla letošního ročníku. „Diskutujeme o způsobu hlasování. Lidé by měli mít možnost hlasovat elektronicky, což loni nebylo, přitom je to ve většině měst běžné,“ uvedl Turnhöfer. Stejně tak by se mohlo zavést přidělování pozitivních a negativních hlasů. „Je nutné vždy reálně zvážit všechna pro a proti,“ podotkl místostarosta, který je přesvědčen, že projekt Tvoříme město je dobrou metodou, jak zapojit občany do řešení problémů v České Lípě. „Dává jim to prostor k nasměrování peněz,“ zmínil.

Od tělocvičny po knihobudku

Mezi nejdražší akce z prvního ročníku patří doplnění plochy workoutového hřiště u Městského stadionu u Ploučnice o další cvičební prvky a vybudování nové venkovní tělocvičny vedle BMX dráhy na sídlišti Špičák. „Mohou si na tom zacvičit všichni lidé, a to bez rozdílu věku,“ uvedl autor nápadů Jiří Wawrečka.

Naopak k nejméně finančně nákladným patří nabíjecí chytrý iSloupek s USB zásuvkou na náměstí T. G. M., cedule s příběhem a projekt Českolipská knihobudka. Nebo různě po městě rozmístěné stojany na kola či bikeboxy u Sportareálu. V městském parku by na základě loňských návrhů měla přibýt do země zapuštěná trampolína a obnovou tam projde cesta ke kostelu Mistra Jana Husa. Nad parkem pak dětské fotbalové hřiště. Na sídlišti Lada mezi ulicemi Komenského a Pražská by měla na místě bývalého pískoviště vzniknout zenová zahrada. „Věříme, že se nám do konce roku celá dvacítka projektů od občanů podaří uskutečnit,“ prohlásila starostka Jitka Volfová (ANO).

Vedení města předpokládá, že se veřejné setkání s občany k participativnímu rozpočtu uskuteční během příštího měsíce. Své návrhy pak budou lidé moci podávat do konce května a do konce letních prázdnin ba mohla proběhnout jejich hodnocení. A definitivní schvalování na podzim.

Participativní rozpočet je postup, který občanům města umožňuje zapojit se přímo do rozhodování o rozvoji České Lípy. Smyslem tohoto rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat jim, jaké jsou možnosti města a jak se mohou na tvoření města podílet, ale také naučit zastupitele města způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi dobře komunikovat. Důležitou součástí jsou veřejná setkání a debaty o návrzích.