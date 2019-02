Reálné obavy přiměly českolipské radní k rychlému jednání a výběru stavební firmy, která zde provede nejnutnější zabezpečení. Díky tomu do památkově chráněného objektu v centru České Lípy už brzy nastoupí dělníci společnosti PSD z Děčína. Právě této firmě přidělili radní veřejnou zakázku na zabezpečovací práce, za které město zaplatí téměř osm milionů korun.

„Kounicův dům je v havarijním stavu, při kterém hrozí nejen zničení samotné budovy, ale také poškození sousedních budov nebo zranění chodců, kteří se v blízkosti objektu pohybují. Se zabezpečením památky tak nemůžeme dlouho čekat,“ vysvětlil místostarosta Martin Brož. „Při posuzování nabídek jsme tak nehodnotili pouze nabídkovou cenu, ale také rychlost, s jakou budou firmy schopny zabezpečovací práce provést. Vítězná firma garantuje provést první část prací do pěti týdnů od podpisu smlouvy, druhou část pak do 13 týdnů,“ doplnil.

Děčínská firma má naplánované konkrétní kroky proti dalšímu chátrání této vzácné budovy. „Nastoupíme na počátku března,“ potvrdil šéf přípravy výroby Jiří Malý ze společnosti PSD. „Začneme vyvážením stavební sutě, což bude minimálně sedmdesát nákladních aut, pak budeme odbourávat hlavy zdí, vyzdívat římsu a další,“ popsal Malý. Podle něj se na dřevěné vazníky a střechu dostanou zhruba v květnu.

Město se věnuje i zajištění geodetického zaměření a snaží se dohledat jakýkoliv dokument ke starobylému domu. Jak potvrdil místostarosta Brož, v první části prací je nutné především podepřít klenby stropů, vyklidit suť a zabednit okna. V druhé části prací, které není možné v zimním období kvalitně provést, je nutné přezdít horní části zdí a poté celý objekt provizorně zastřešit. „Podepření kleneb a provizorní zastřešení jsou jen dočasné stavby, které se při rekonstrukci odstraní. Oproti tomu vyzdění nových zdí už je v podstatě první etapa rekonstrukce Kounicova domu,“ upřesnil Brož.

Záměrem radnice je do Kounicova domu přesunout Dům dětí a mládeže Libertin, který se nyní nachází v budově dávné školy na Škroupově náměstí. „Současné prostory Libertinu už nevyhovují. Než se však pustíme do rekonstrukce, je nutné zpracovat ověřovací studii. Chceme mít jistotu, že se Libertin do Kounicova domu vejde a navíc v něm bude prostor pro další rozvoj. Byli bychom také rádi, kdyby po rekonstrukci měl objekt širší využití, například pro nejrůznější spolky ve městě,“ konstatovala starostka České Lípy Jitka Volfová. Podle radních se město snaží k záchraně a využití památky zajistit i peníze z dotačních fondů.

Někdejší měšťanský dům z konce 18. století vyhořel v roce 2015. Město objekt koupilo v srpnu 2018 za 1,9 milionu korun. Na statické zajištění má město v letošním rozpočtu připraveno celkem 11 milionů, na rekonstrukci chce pak v dalším roce uvolnit dalších 80 milionů korun.