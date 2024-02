Necelých třicet milionů korun, o 550 tisíc méně, než v loňském roce, čeká na žadatele v jedenácti dotačních programech města Česká Lípa. Nejvíce peněz se bude tradičně rozdělovat v oblasti sportu.

Radnice v České Lípě. | Foto: Deník/Petra Hámová

Deset programů zastupitelé schválili na svém lednovém jednání, dotační program na podporu zdravotních služeb bude vyhlášen později. Žádosti bude město přijímat od 11. do 25. března. Dotace se budou přidělovat na začátku května. Novinkou je program zaměřený na volnočasové aktivity.

Polovina všech financí půjde na podporu sportu v České Lípě. Patnáct milionů korun město rozdělí v pěti kategoriích, z toho deset milionů je připraveno na podporu celoroční činnosti sportovních organizací, které mají v členské základně sportovce do 19 let.

Osm milionů korun si rozdělí žadatelé v oblasti sociálních služeb. „V letošním roce se podařilo do programu na podporu registrovaných sociálních služeb zakomponovat i prostředky, které získáme v rámci systému spolufinancování od obcí, které se do systému zapojily,“ říká starostka České Lípy Jitka Volfová. Letos se do společného spolufinancování sociálních služeb zařadilo celkem 33 obcí z ORP Česká Lípa.

VYHLÁŠENÉ PROGRAMY: Dotační program v oblasti vzdělávání

částka: 400 000 korun, stejně jako v roce 2023

maximální výše dotace: 50 000 korun Dotační program pro oblast prevence kriminality

částka: 250 000 korun, stejně jako v roce 2023

maximální výše dotace: 70 000 korun Dotační program pro oblast sociální

částka: 1,1 milionu korun, stejně jako v roce 2023 Dotační program na podporu sociálních služeb

částka: 8 milionů korun, stejně jako v roce 2023 Dotační program v oblasti životního prostředí

částka: 240 000 korun, stejně jako v roce 2023

maximální výše dotace: 40 000 Kč Dotační program na obnovu architektonicky hodnotných nemovitostí na vybraném území města Česká Lípa

částka: 1,25 milionu korun, o 550 000 méně než v roce 2023

maximální výše dotace: 250 000 korun Dotační program pro oblast kultury

částka: 1,65 milionu korun, o 100 000 méně než v roce 2023 Dotační program pro oblast cestovního ruchu

částka: 200 000 korun, stejně jako v roce 2023 Dotační program pro oblast sportu

částka: 15 milionů korun, stejně jako v roce 2023

- podpora celoroční činnosti sportovních organizací vykazujících v členské základně sportovce do 19 let (10 milionů korun, stejně jako v roce 2023)

- podpora realizace sportovních soutěžních akcí pořádaných na území města Česká Lípa (500 000 korun, stejně jako v roce 2023)

- podpora výrazné reprezentace sportovních kolektivů v kategorii dospělých (3,2 milionu korun, stejně jako v roce 2023)

- podpora sportovních kolektivů a vrcholových sportovců jednotlivců v kategorii dospělých (1,25 milionu korun, snížení o 50 000 oproti roku 2023)

- podpora sportovců jednotlivců dospělých, veteránů a neregistrovaných dospělých sportovců (50 000 korun, nová kategorie) Dotační program na podporu volnočasových aktivit

částka: 100 000 korun Kč

maximální výše dotace: 20 000 korun

