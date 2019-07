Od středy 24. července je vyhlášen zákaz odběru povrchových vod z celých povodí celkem 25 vodních toků na Českolipsku, a to z důvodu přetrvávajícího sucha, které vedlo k významnému snížení průtoků na níže vyjmenovaných vodních tocích.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Zákaz zatím platí do konce září. „Pokud bude díky zlepšení klimatických podmínek možné zákaz odvolat dříve, městský úřad tak neprodleně učiní. Do té doby žádáme všechny občany o respektování vydaného zákazu,“ upozorňuje mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová. Pokud by snižování průtoků nadále zhoršovalo, dojde k vážnému kyslíkovému deficitu a následně k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Toto opatření by mělo pomoci tomuto stavu předejít.