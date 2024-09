Českolipští zastupitelé schválili novou vyhlášku, která upravuje místní koeficient daně z nemovitých věcí. Tato změna je reakcí na plánované legislativní úpravy, které by od roku 2025 mohly výrazně zvýšit daňovou zátěž pro občany. Nová vyhláška má za cíl udržet daň na současné úrovni a zmírnit dopady nového zákona.

Ke změně dvou více než deset let starých vyhlášek zastupitelé přistoupili kvůli plánovaným změnám zákona platným od 1. ledna 2025. Pokud by úpravu vyhlášky zastupitelé neprovedli, stovky občanů by v České Lípě v příštím roce zaplatili ještě vyšší daň z nemovitosti než letos.

„Změna zákona zásadně změní způsob výpočtu daně z nemovitosti prostřednictvím koeficientů. Pokud bychom nepřistoupili ke změně vyhlášky, v praxi by to znamenalo, že naši občané v přidružených obcích od příštího roku zaplatí mnohonásobně více za daň z nemovitosti. Naštěstí jako město máme nástroje, jak dopad změny zákona na naše občany zmírnit. Připravili jsme novou vyhlášku tak, aby všichni občané zaplatili za daň z nemovitosti v příštím roce stejnou částku, jako v roce letošním. Stejně tak tomu bude i u podnikatelských subjektů. Nepřijde nám totiž správné, abychom občany ještě více zatěžovali,“ uvedla starostka města Česká Lípa Jitka Volfová.

Stát v roce 2024 úpravou legislativy změnil rozložení výběru daně z nemovitých věcí. Úpravou zákona od roku 2025 dochází vlivem této změny k vyšší daňové zátěži u nemovitostí pro bydlení oproti roku 2024. Zákonným zrušením možnosti snížit koeficient 2,5 (koeficient dle obyvatel) pro okrajová katastrální území, dojde ke zvýšení daňové zátěže u staveb a pozemků pro bydlení.

Pokud chce město zachovat pro vybraná katastrální území nižší sazbu daně, je možné v obecně závazné vyhlášce vymezit katastrální území, pro které bude stanoven nižší místní koeficient, což město v nové obecně závazné vyhlášce učinilo.

V případě, že by město Česká Lípa nereagovalo na změnu legislativy, došlo by k vyšší daňové zátěži oproti roku 2024, a to u pozemků a staveb pro bydlení. Pro rok 2025 je povinný zákonný koeficient podle počtu obyvatel pro město Česká Lípa 2,5. Ponížením místního koeficientu pro vybraná katastrální území se výše daně z nemovitých věcí pro obyvatele sníží na stávající úroveň roku 2024.

Město Česká Lípa letos na dani podle předpokladů vybere cca 75 milionů korun. V příštím roce by měla být suma po úpravě vyhlášky o cca milion nižší.