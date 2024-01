„Vedoucí to ještě nechává dozrát, aby si to trošku ucelil,“ vysvětluje výčepní Vratislav Opočenský, že dokud to půjde, zůstanou ceny tam, kde jsou.

„Byli jsme hned po revoluci druhá soukromá hospoda v Lípě. Kvalita je pro nás základ, nejsme ti výčepní, kteří točí osm piv a nehledí na ni,“ směje se Opočenský a dodává, že U Sršně pracuje už téměř 30 let.

Návštěvník hospůdky David Žaža ví, že stát je zadlužený a nic s tím neudělá. „Zdražování je hrozná věc, ale kdo si chce pivko jednou za čas dát, ten si ho dá. Jako já,“ usmívá se rodilý Moravák, který má už téměř 20 let domov na Českolipsku. „Například 80 korun bych za pivo nezaplatil, ale jsem tady dvakrát do měsíce, takže těch 40 korun mě nezabije. Dám si dvě, tři, pokecám s kamarádem a jedu domů. Kdo si chce dopřát dobré pivo, ten bude pít pořád. Kdo na něj nemá, tak si koupí domů lahváče nebo ta petková piva. Taková je dneska doba,“ dodává Žaža.

Další štamgast, bělovlasý pán s usměvavou tváří jen pokrčí rameny. „Je to normální. Nedá se nic dělat,“ řekne a napije se z půllitrové sklenice. Pro jeho společníka u stolu cena zásadní není. „Mě cena moc nezajímá. Pivo je dobré, takže supr,“ říká Kleki z hudební skupiny Optimik.

Zdražovat nebude ani Sport bar Honda v Hrnčířské ulici. „My máme pořád staré ceny. Jak u Březňáka desítky za 34 korun a dvanáctky za 38, tak i u jedenáctky Kozla. Ten je rovněž za 38 koroun. Všude jinde se zdražuje, doufáme, že by to mohlo přilákat víc lidí,“ uvažuje Simona Podotrigora.

Oblíbený Bowling Bar Centrál plánuje, že už brzo podraží. Jan Ládr přiznává, že zatím ještě neví o kolik přesně. „Ale bude to od dvou do pěti korun.“

Plzeň 12 u nich stojí 60 Kč a Kozel 11 je zatím za 45 korun.

Tito hostinští na Českolipsku se tedy i přes zvýšení DPH drží a cenu nezdražili. Ovšem jinde už se ceny změnily.

Josef Horčic z Chmelnice u Pepy, která sílí na sídlišti Špičák zvedl cenu piva, ale není to ani o zmíněných 11 procent, o které se zvýšilo DPH. „Březňák jedenáctku jsem zdražil jen o dvě koruny. Přičemž podle růstu cen, které mám od dodavatelů, bych měl podražit ještě více, ale já mám jinou cenovou politiku. My jsme pivnice,“ podotýká a vysvětluje, že všechna piva u nich stojí stejně, tedy 39 korun.

Zdražení o nějakou tu kačku čeká i Mimoňáky. Jaromír Plíný, který pracuje v provozu Dřevěnky, hospody U Jelena a Lena to Deníku potvrdil. „Zdražíme zatím o 2 koruny a samozřejmě počkáme, až se otevřou terasy. Pak navýšíme o další dvě. Tedy o to, co se zvedlo na DPH. Uvidíme také, jak zareagují v únoru a v březnu pivovary. Pokud nezdraží samy, my si nic přihazovat nebudeme,“ vysvětluje.

„Březňák dvanáctka stál 38 korun, teď je za 40 Kč a dejme tomu od března nebo od dubna bude stát 42 korun,“ řekl a vysvětlil ještě, že v některých provozech mají jedenáctku Gambrinus a ta má stejnou cenu.

V penzionu Diana ve Starých Splavech počkají až na léto. Činní jsou totiž pouze dva měsíce v roce a uvidí, kam se nakonec s cenou posunou. „Máme jen letní provoz a ceny uděláme podle toho, co bude v létě, jako každý rok,“ uvedla jeho provozovatelka.