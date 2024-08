Dle jejích slov je nutná diskuze mezi rodiči, žáky a školou. „Jako město nemáme právo nařizovat školám , co mají mít zakotveno ve školním řádu, případné rozhodnutí o zákazu by tedy bylo na nich,“ dodala.

O zákazu z pozice obce neuvažují ani v Mimoni. „Tyto technologie prostě patří k dnešní době a jejich bezdůvodné zakazování (chápeme o hodinách) je nesmysl,“ uvedl starosta města Petr Král. A rýpl si do představitele Vsetína. „Ať si starosta Vsetína Jiří Čunek dělá ve městě, co chce, protože je to jen populista. Jinak na té Moravě je to koukám samý lepší starosta. Jeden zakazuje kouření na balkonech (nařízení ze Zlína, pozn. red.) a druhý sebere při příchodu telefony dětem ve školách a prý my v Sudetech jsme divní,“ pousmál se.

Nicméně ve školách na Českolipsku určitá forma zákazu mobilů již probíhá. Například v základní škole v Pátově ulici je součástí školního řádu už roky. „Na naší škole máme zákaz používání mobilních telefonů ve škole zakotvený ve školním řádu již několik let. Závislost dětí na mobilech je myslím neoddiskutovatelná, důvodem toho, že jsme se na omezení dohodli se zákonnými zástupci byla i snaha rozvíjet mezi našimi žáky obyčejnou lidskou komunikaci a snaha umenšit dopady kyberšikany,“ vysvětlil ředitel Petr Jonáš.

Také na Základní škole Partyzánské je užívání telefonů ohraničené. „Používání mobilů na Partyzánce má svá pevná pravidla. Žáci mohou mobily do školy nosit, ale nemohou je používat bez svolení a pokynu pedagoga,“ upřesnil muž v jejím vedení Karel Minařík. S úplným zákazem se však neztotožňuje.

„Se striktním zákazem nesouhlasím, protože je naším cílem vést děti k tomu, aby respektovaly pravidla. Navíc mobily jsou běžnou a nedílnou součástí našeho života, proč tedy nastavovat taková opatření, která neodpovídají reálnému světu,“ pokrčil rameny.

Chápe, že děti se v souvislosti s touto technologií špatně ovládají. „Ve své podstatě, omezili jsme pravidly používání mobilů, protože víme, že je pro žáky obtížné a možná nemožné, kontrolovat v téhle souvislosti své jednání. Děti vědí, že pokud poruší pravidlo, přijde sankce. Ostatně jako u dalších pravidel, která nastavuje školní řád,“ shrnul omezení.

Naopak za dobrý nápad považuje zákaz mobilů ve škole dlouholetý šachový trenér Jiří Jína. Za roky práce s dětmi postřehl, že s požíváním této technologie se váže zhoršená soustředěnost. „Já jsem z České Lípy. To je od Vsetína trošku dál. Ale s tímto názorem naprosto souhlasím, a jelikož jsem i šachový trenér a léta pracuji s mládeží, tak vím, že děti jsou roztěkanější, nepřemýšlí, nebaví je to. Tím, jak jsou šachy těžké, vezmou raději do ruky mobil, kde mohou hrát takové ty zrychlené hry,“ vysvětlil.

Že mobil by měl být ve škole vypnutý si myslí i trojnásobný otec Jan Dušánek. „Mobil zapnutý ve škole by dítě mít rozhodně nemělo. Pokud ho má sebou, tak v nějaké formě buď v tašce bez zapnutí, nebo by ho mělo položit na nějaké odkládací místo. Ale mělo by mít možnost ho mít fyzicky sebou, když jde ke škole nebo ze školy domů. Uvnitř určitě vypnuto,“ řekl.

Milada Hořínková si myslí, že u dětí na prvním stupni je odevzdání mobilu po příchodu do školy v pořádku. U starších dětí už je benevolentnější. „První stupeň mobil opravdu nepotřebuje. Druhý stupeň by ho o přestávkách mít mohl a v hodinách opravdu pouze na pokyn učitele. Pokud řekne, aby si žáci vyndali mobil a například něco vyhledali,“ uvedla.

Dle ní by však větší děti měly mít možnost používat mobil o přestávkách. „Bylo by dobré určit pravidlo, že když jdou na svačinu a mají tím pádem dlouhou přestávku a mohou jít i ven, mohou také používat mobil,“ zapřemýšlela. Dodala však, že ani její generace telefon neměla a žádné následky to nezanechalo, takže se zákazem v podstatě souhlasí.