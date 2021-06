Necelých 27 milionů korun pošle v nejbližších dnech Česká Lípa úspěšným žadatelům o letošní městské dotace. Žádostí přišly desítky.

„Jsme rádi, že touto cestou můžeme podpořit široké aktivity našich občanů. Až na výjimky jsme rozdělili veškeré peníze, které jsme v dotačních programech měli připravené, ačkoli mnohdy byly požadavky žadatelů na dotace ještě vyšší,“ sdělila starostka města Jitka Volfová.

Nejvíc peněz, a to 13 milionů, zastupitelé věnovali sportu a ještě to nestačilo, žádostí se zde sešlo za celkem 16 milionů. Stejně jako o rok dříve, druhou nejvyšší položkou byla podpora registrovaným sociálním službám ve výši 7,5 milionu.

„Celkem osm a půl milionu korun bylo tradičně připraveno pro podporu klubů pracujících s dětmi a mládeží. Zde uspěly se svojí žádostí kluby jako je Karate Sport Relax, Hokejový klub ČL, TJ Lokomotiva, FK Arsenal a další. V rámci kategorie na podporu sportovních akcí byly podpořeny například Florbalové války,“ upřesnila mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová s tím, že i u programu pro registrované sociální služby zastupitelé rozdělili celou určenou sumu.

„Zájmem města je udržet stávající síť sociálních služeb a naplnění cílů schváleného Komunitního plánu. Nejvyšší dotaci získaly například Centrum pro zdravotně postižené, spolek FOCUS, Pampeliška nebo terapeutická komunita Advaita,“ konstatovala mluvčí města.

Celkem 1,5 milionu korun, tedy o 250 tisíc korun více než v loňském roce, zamíří do oblasti památkové péče. V rámci ní si mohli žadatelé požádat o finanční prostředky na částečnou úhradu nákladů na opravy oken, střech a fasád domů, které jsou v městské památkové zóně města Česká Lípa a v ulicích Moskevská, Paní Zdislavy, Havlíčkova, Arbesova a Pod Holým vrchem. Kromě peněz na tyto opravy mohli lidé žádat i peníze na výrobu vývěsních štítů provozovny nebo stavebně historický průzkum památkově hodnotných nemovitostí.

„Letos se nám sešlo 17 žádostí. Za posledních 7 let už dotaci získalo 53 žadatelů v celkové výši 5 750 000 korun. Naše město má jednu z nejzachovalejších městských památkových zón v České republice a dotační program tímto výrazně přispívá zlepšovat tento stav,“ komentoval zastupitel Roman Málek. Maximální výše této dotace byla stanovena na 200 tisíc korun, minimální částka je 18 000 korun. Kromě domů v centru peníze půjdou i na opravy krovu kostela Mistra Jana Husa nebo dveří kostela Povýšení sv. Kříže.

Ve sféře životního prostředí posuzovali zastupitelé deset žádostí, na které rozdělili 235 tisíc korun.

„Polovina žádostí se týkala oblasti včelařství a ve zbytku jsme podpořili třeba veřejné akvárium nebo výzkumné práce České společnosti ornitologické. Českolipsko je totiž mimo jiné významnou ptačí oblastí. Desítky zvláště chráněných ptačích druhů se nacházejí i na různých místech v trase plánované přeložky silnice I/9 mezi Dolní Libchavou a Novým Borem,“ zdůraznil zastupitel Miroslav Hudec, který se na oblast životního prostředí léta zaměřuje.

Dalších 925 tisíc korun zastupitelé na svém květnovém zasedání rozdělili mezi tři žadatele o individuální dotace. Podle mluvčí radnice z toho byla nejvyšší částka 800 tisíc korun určena na pořádání letošního jubilejního 20. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica. Na Rally Bohemia dali zastupitelé 50 tisíc a 75 tisíc korun na tenisový turnaj žen ve Starých Splavech Macha Lake Open.

„Tyto dva dary nepodporuji, u turnaje už jen pro tu nabubřelost a rádoby světovost názvu. Marně jsem roky požadoval, aby se aspoň jmenoval česky, a ne Macha, což je jednak odporné prznění jména romantického básníka, jednak to má v češtině dost hanlivý přízvuk. No, umějí si to zřejmě obšlápnout žadatelé, obojí prošlo, prvé šestnácti, druhé patnácti zastupitelskými hlasy,“ vyjádřil svůj názor zastupitel Hudec.

Přesně deset kategorií, dotačních programů vyhlásili zastupitelé v únoru a vyčlenili na ně bezmála 28 milionů korun, z nichž tak nakonec nepřidělili téměř 1,7 milionu korun. Kromě výše zmíněných sfér podporuje město i oblast kultury, prevence kriminality, vzdělávání nebo cestovního ruchu. Jak vysvětlila mluvčí Kňákal Brožová, je to i tím, že žádosti o dotaci z programu na podporu zdravotních služeb, kde je vyčleněna částka 1,5 milionu korun, mohou žadatelé podávat déle, až do 30. června letošního roku. O přidělení peněz na podporu zdravotních služeb tak českolipští zastupitelé rozhodnou až po letních prázdninách.