V sobotu 30. září proběhne v České Lípě osmý ročník závodu City Cross Run & Walk. Milovníci běhání si mohou vybrat ze čtyř tras, chybět nebudou školní štafety a procházka.

7. ročník závodu City Cross Run&Walk. | Foto: Město Česká Lípa

Z běžeckých tratí zůstává zachován hlavní závod na 21 km, poté také kratší trasa na 7 km. V programu bude opět i nejkratší závod na 3 km, který se běžel poprvé v loňském roce a pořadatelům se osvědčil. Kromě běžeckých závodů bude opět připraven i rodinný závod na 1 km, školní štafety na 7×1 km pro kolektivy žáků ZŠ prvního a druhého stupně, chybět nebude ani sedmikilometrová procházka.

Na start 8. ročníku závodu City Cross Run&Walk se v sobotu 30. září může postavit každý – sváteční běžec i profík. Start i cíl jsou tradičně na náměstí T.G.M., trasy závodu provedou běžce po těch nejkrásnějších místech ve městě i jeho okolí. „City Cross Run& Walk není jen o závodění. Je o poznávání hezkých míst ve městě i v jeho nejbližším okolí, o fandění a fair play. Věřím, že i v letošním roce se podaří při závodě opět vytvořit tak příjemnou atmosféru jako v minulosti. Uděláme pro to maximum, jen počasí úplně poručit neumíme. Loňský ročník nám částečně propršel, nezbývá než si přát, aby se nám letos déšť vyhnul,“ doplnila starostka České Lípy Jitka Volfová.

Do tří běžeckých závodů se v rámci loňského ročníku registrovalo rovných 400 běžců. Dalších více než tři sta účastníků absolvovalo rodinný běh, procházku nebo školní štafety. V hlavním závodě na 21 km už potřetí zvítězil domácí běžec Ondřej Chour, který na této trati zkompletoval zlatý hattrick. Hvězdou kratší trati na 7 km byla olympionička a rodačka z České Lípy Tereza Hrochová, která na trati předběhla i své mužské soupeře a suverénně si doběhla pro vítězství.

Registrace do letošního závodu je možná na webu www.citycrossrun.cz/registrace nebo v den závodu ve stanu na Škroupově náměstí, a to už od 8 hodin ráno. Rodinný běh startuje v 10.00, hlavní běžecké závody pak startují od 12:30 do 12:45.

Závod si vyžádá také uzavírky v částech města:



Sokolská ul., Boženy Němcové (parkoviště u KD Krystal) a Škroupovo náměstí - částečné uzavírky 29. 9. 14:00 – 30. 9. 24:00



náměstí T.G. Masaryka, Moskevská ul. (od křiž. s ul. Zámecká směrem k náměstí T. G. Masaryka), Panská a Mikulášská ul. - úplná uzavírka provozu 29. 9. 14:00 – 30. 9. 24:00



Podrobnější mapku najdete zde

Závodníci, kteří jsou již na závod registrováni, si mohou obálku se startovním číslem vyzvednout předem, a to tradičně den před závodem v pátek 29. září od 14:00 – 18:00 v tenisové hale u městského stadionu. Pořadatelem akce je tradičně město Česká Lípa, organizačně má závod pod palcem opět příspěvková organizace města Sport Česká Lípa.