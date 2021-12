Společnost Českolipská teplárenská (CLT), která provozuje místní teplárnu, zvýší od 1. ledna 2022 ceny tepla o zhruba 51 procent. Náklady na teplo tak pro běžnou domácnost stoupnou v průměru o 540 Kč měsíčně. Lépe, konkrétně o 4 procenta, na tom budou odběratelé zapojení do věrnostního programu.

Cena mohla být výrazně vyšší. Energetická skupina MVV Energie CZ, jíž je Českolipská teplárenská součástí, do ceny tepla promítla jen část skokově rostoucích nákladů na nákup zemního plynu, který teplárna využívá jako palivo. „Pokud bychom to neudělali, odběratelé by za teplo platili mnohem více. Ačkoliv jsme měli dodávky plynu smluvně zajištěné dopředu na celý rok, museli jsme v rekordně krátké době najít nového dodavatele. Původní obchodník nebyl schopen nasmlouvané dodávky garantovat. Plyn jsme museli nakoupit za aktuální ceny, které jsou čtyřikrát vyšší než před rokem,“ říká předseda představenstva ČLT Radomír Ondra.

Rozhodnutí přenést na zákazníky jen část nákladů zvýšených cen plynu učinila skupina MVV v přímé reakci na mimořádnou situaci na trhu. „Růst výdajů domácností za teplo jsme chtěli omezit na nezbytné minimum. Toto rozhodnutí se týká všech našich tepláren, které využívají převážně zemní plyn,“ vysvětluje Jörg Lüdorf, předseda představenstva společnosti MVV Energie CZ. Nákup zemního plynu zajišťuje skupina pro jednotlivé dceřiné firmy včetně ČLT centrálně. V současné době má skupina zajištěn dostatek plynu na celou topnou sezonu a pro rok 2023 už byl vybrán nový dodavatel.