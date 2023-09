Případ vodní želvy, která na začátku srpna zmizela ze zahrad Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, je uzavřen. Únosce, kterého zachytila kamera, obojživelníka vrátil.

Bazén s vodními želvami v areálu českolipského muzea. | Foto: Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa

„Vodní želva byla vrácena do muzea v České Lípě. Želví příběh má tedy dobrý konec a tím také končí pro všechny jeho aktéry,“ informovalo muzeum na své facebooku. K události došlo v prostoru Rajského dvora v neděli 6. srpna. Kamerové záznamy odhalily, že si želvu z bazénku odnesl v kapse kalhot jeden z návštěvníků. Muzeum na začátku září zveřejnilo na sociálních sítích výzvu, aby neznámý muž zvíře vrátil, a dalo mu termín do 20. září.

Zabralo to. Přesto muzeum chystá opatření, aby k podobným incidentům v budoucnu nedocházelo. Želvy budou v areálu od návštěvníků odděleny oplocením.

Českolipské muzeum se o vodní želvy stará od roku 2002, kdy tam někdo anonymně odložil první kus. Chov je veterinárně kontrolován a povolen. „Veškerá chovná zařízení včetně zimoviště odpovídají želvím požadavkům. Zvířata jsou pod kontrolou odborných pracovníků muzea, zoologa a pracovnice ekoporadny Orsej,“ uvedlo muzeum.

V roce 2022 získalo Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě od Ministerstva životního prostředí povolení stát se zařízením pro umisťování nalezených a odchycených jedinců invazního živočišného druhu želv nádherných a jejich poddruhů. Muzeum o tuto možnost požádalo jako první v republice.

Želva nádherná pochází se Severní a Střední Ameriky a do Evropy byla hojně dovážena zvlášť v 90. letech 20. století. Už v roce 1997 její dovoz Evropská unie zakázala. Jde o sladkovodní želvy, které se dožívají až 50 let. Mnoho želv se dostalo do volné přírody přímo z rukou svých chovatelů. V místech, kde se usadí, mohou ohrozit populace obojživelníků. Ohrožují také ptačí hnízda.

Přirozené predátory v naší přírodě dospělé želvy v podstatě nemají. Od roku 2014 jsou na unijním seznamu, a proto se nesmějí držet, chovat, přepravovat do jiných států EU, uvádět na trh, vyměňovat, rozmnožovat a vypouštět do okolního prostředí. Želvy, které už chovatelé měli v držení, si mohou ponechat tzv. na dožití.